OBRAZEM: Karel Gott měl v Praze nehodu, narazili do něj mladí Američané

Ze samotného karambolu byl mírně v šoku, hlavně proto, že viníci nehody předvedli manévr, který se jen tak nevidí. "Jel jsem v levém pruhu a ti mladíci se z ničeho nic chtěli dostat přes všechny pruhy do protisměru. Bylo to taková rychlost, klasická myška, že se to absolutně nedalo ubrzdit," popsal nehodu Gott. "Tohle si dneska jen tak někdo nedovolí," dodal.



Karel Gott a zdemolované auto jeho manželky Ivany



Dvě dívky a dva chlapci, pocházející ze Spojených států, se zpěvákovi na místě omluvili. Uvedli, že se na jejich nebezpečné jízdě podepsala náročná cesta, která nehodě předcházela. "Vraceli se prý z Chorvatska, kde byli na dovolené, a už prý byli unavení," řekl dále iDNES.cz Gott.



Policista, zpěvákův řidič (uprostřed) a Karel Gott

Pro vůz Audi 4, který patří zpěvákově manželce Ivaně, musela nakonec přijet odtahová služba. Na místě zasahovala i policie, která teď stanoví výši škody. Už teď je ale jisté, že přesáhne sto tisíc korun. "Odhaduji to na 150 až 200 tisíc," uvedl zpěvák, který jel v autě bez manželky a pouze s osobním řidičem.



Automobil mladých Američanů

Vůz mladých Američanů, druhé zdemolované auto, byl vypůjčený od Rent Car.