OBRAZEM: Kam se poděly Holky z porcelánu po čtyřiceti letech?

0:09 , aktualizováno 0:09

Je to přesně 40 let, co se v kinech poprvé objevil film Juraje Herze Holky z porcelánu. Režisér snímek natočil, aby mohl znovu pracovat. Podmínkou pro zrušení jeho zákazu bylo totiž natočit film z prostředí dělnické třídy. Komedie ze skladu porcelánky je oblíbená dodnes. Podívejte se, jaký osud měly hlavní představitelky.