OBRAZEM: Stašová, Renč a Kukura dobývali Monte Carlo

Na televizní festival do Monte Carla se z Česka vydaly delegace dvě. Kromě filmu Zrozen bez porodu i seriál České televize Vyprávěj. A oba týmy měli v ohni několik želízek, byly nominovány hned v několika kategoriích.

Renčův film usiloval o cenu pro nejlepšího herce a herečku, nejlepšího režiséra a film. A i když sošku Zlaté nymfy nakonec nezískali, na rozdíl od tvůrců Vyprávěj v kategorii seriálů to nepovažují za neúspěch.

"Už samotné nominace byly pro mě obrovský úspěch," neskrýval režisér Filip Renč nadšení na ceremoniálu v Grinaldi foru Monte Carlo. "Navíc jsem se téměř po dvaceti letech vrátil na tohle úžasné místo, už jsem úplně zapomněl, jak se mi tu tenkrát líbilo," liboval si fanoušek závodů Formule 1, který si navíc mohl onu slavnou závodní trasu, vedoucí srdcem města, projet.

Než se hvězdný tým z Česka vypravil na samotné vyhlašování vítězů, využil několika volných hodin k procházce po městě i přístavu, který nabízí úchvatné scenérie. Za hezkého, byť lehce větrného počasí nasávali atmosféru kouzelné metropole plnými doušky. Navíc se uvolnili natolik, že se fotografkou iDNES.cz Lenkou Hatašovou nechali zvěčnit v netradičních pózách. Vidět Simona Stašovou dovádějící v přístavním jezírku či Juraje Kukuru držící rovnováhu na jedné noze nad přístavem se zkrátka jen tak nepoštěstí.

Po osvěžujícím zkoumání krás Monte Carla se už trio Stašová, Renč a Kukura vypravilo zpět do hotelu Monte Carlo Bay, aby se důkladně připravili na slavnostní ceremoniál.

Český režisér neponechal nic náhodě. Kromě skvěle padnoucího obleku vykročil na červený koberec v luxusních botách značky Belmondo.

Speciální garderobu se vybalila i Simona Stašová. Dvoje šaty pro slavnostní příležitost jí připravil dvorní návrhář Lukáš Lindner. "I když jsem do poslední chvíle měla v plánu obléci se do modelu s gepardím vzorem, nakonec jsme poslechla rady svého režiséra, a vzala si na ceremoniál tyrkysovou róbu. Později se ukázalo, že režisér má vždycky pravdu," smála se během pózování pro iDNES.cz Stašová, která na rozdíl od kolegy Juraje Kukury v Monte Carlu nikdy nebyla.

"Přesně před třiatřiceti lety jsem na stejném místě už jednu Zlatou nymfu dostal, takže to pro mě letos bylo menší deja vu," vzpomínal charismatický herec, který s Renčem obdivoval především všudypřítomná rychlá kola. "S Filipem jsme nadšeni z úžasných automobilů, které tu vidíme všude okolo - Monte Carlo je opravdu přehlídka největšího řidičského luxusu světa," liboval si vášnivý motorista Juraj Kukura.

Zajímavostí je, že si zástupci snímku Zrozen bez porodu připravili na přání Filipa Renče hned trojjazyčný proslov. Kukura, který dlouhá léta žije v Německu, by ho přednesl právě v němčině, Stašová to samé v italštině a angličtinu by si vzal na starosti sám režisér. "Kdybychom získali hlavní cenu za film, šli bychom na podium všichni tři, a naše poděkování by zaznělo trojjazyčně. Pro mezinárodní publikum by to bylo myslím celkem zábavné," dodal režisér.

Slavnostní ceremoniál 51. ročníku televizního festivalu v Monte Carlu probíhal za účasti vskutku vybrané společnosti. Čeští herci se setkali s monackým knížetem Albertem či se slavnými kolegy z amerických seriálů Dallas a Zoufalé manželky.

Po ceremoniálu následovala slavnostní večeře o třech chodech v úchvatném hotelu Monte Carlo Bay, ovšem plánované výpravy do nejslavnějšího casina světa se nikdo z české výpravy nakonec nezúčastnil.

"I když jsem byla původně rozhodnutá investovat nějaká eura do hazardu, únava mě nakonce přemohla. Navíc nás čekal zpáteční let domů ve vražednou šestou hodinu ranní," dodala herečka Simona Stašová.