OBRAZEM: Jennifer Lopez překonala sama sebe, triatlon ji nepoložil

Do cíle, kde ji čekal manžel Marc Anthony, doběhla absolutně vyčerpaná, ale s úsměvem na tváři. Pár okamžitě směřoval do VIP zóny, kde seděl i herec Matthew McConaughey se svou přítelkyní Camilou Alvesovou a jejich právě narozeným synem Levim. McConaughey triatlon dokončil za 1 hodinu, 30 minut a 44.7 sekundy.



Hvězdu filmu Svatby podle Mary celou cestu doprovázel její trenér Gunnar Peterson, který sám nesoutěžil, ale byl připraven herečce okamžitě poskytnout pomoc.

Petersonovi vděčí za svoji fyzičku také například McConaughey. Nablízku byl téměř neustále také hereččin bodyguard, který odháněl zvědavé fanoušky.

Devětatřicetiletá Lopez trénovala na svůj vůbec první triatlon i s šéfredaktorkou magazínu Self Lucy Danzigerovou. Chtěla tak vydělat co nejvíce peněz Dětské nemocnici v Los Angeles. "Je to úžasný den. Cítím se opravdu skvěle a jsem moc ráda, že jsem závod dokončila. A taky, že jsem dokázala vylézt z vody. Ale ještě úžasnější je opravdu dobrý pocit z toho, že se nám podařilo vybrat 127 tisíc dolarů (přes dva miliony korun). Doufám, že tyto prostředky najdou dobré uplatnění," cituje zpěvačku agentura Korzo.

"Přeplazím se přes cílovou čáru, i kdyby mě to mělo zabít, i kdybych měla vypustit duši," tvrdila zpěvačka a herečka koncem září.