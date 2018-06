OBRAZEM: Jak to vypadá, když si návrhářka zkusí práci modelky

Marie Copps o sobě tvrdí, že je velký introvert a předvádět modely na přehlídkovém mole by bylo to poslední, co by chtěla zkusit. Jelikož si ale dala za cíl zjistit, co práce modelky obnáší, nezbylo, než jít alespoň do ateliéru. "Před objektivem fotoaparátu jsem se cítila velmi přirozeně. Přiznávám, že je to ale velmi náročné a z pohledu návrháře se mi práce modelky zdála o poznání jednodušší," líčí.

"Je to velmi extrovertní disciplína a musíte se do role opravdu vžít a zahrát ji," doplňuje s tím, že šlo o jakési focení naslepo, jelikož výměnou profesí přišla o ostrý a přísný zrak návrhářky, která při focení modely upravuje.

Zajímavostí je, že návrhářku inspiroval k netradičnímu projektu letní pobyt na Jamajce, kde si ji pletli právě s modelkou. "Ve dvou týdnech jsem byla dotázána na to, jestli dělám modeling, snad každý den pětkrát. A tak jsem o tom začala vážně uvažovat," přemítá Marie Copps.

Vlastní fotostory pojala ve stylu Big Night Out, což je označení pro modely, které se hodí pro slavnostní společenskou událost. Jsou prý navrženy pro ženu, která miluje být středem pozornosti, má ráda obdiv, je silná, sebevědomá a ví, co chce. "Nezbytné byly také doplňky jako klobouček či rukavice. Celý model tak působí velmi noblesně a vznešeně," dodává návrhářka, která k dosažení lesku využila hedvábný satén, čínský brokát, peří, kožešiny či krajku.

Marie Copps působí v Česku i Kanadě a je zakladatelkou projektu Fashion for help. U nás oblékla již řadu známých tváří jako například plavkyni Yvettu Hlaváčovou, miss Janu Doleželovou, Lucii Hadašovou či modelku a přítelkyni Jaromíra Jádra Innu Puhajkovou.