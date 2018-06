OBRAZEM: Hitem v pohřebnictví jsou bláznivé rakve

Rakve z továrny v Nottinghamu jsou podle jejího ředitele uměleckým dílem. Říkají jim Crazy Coffins a jsou schopni vyrobit cokoli si zákazník zamane.

Byl nebožtík vášnivý fotbalista nebo hudebník? Může být pochován v kopačce nebo kytaře. Milovníci veteránů nebo vláčků si taky přijdou na své. Pohřbít vás mohou taky v růžové baletní špičce nebo prostě ve sportovní tašce. Fantazii se meze nekladou.

"Začali jsme s tím vlastně náhodou. Nebyl to náš nápad. Léta jsme rakve různě barvili. Jednou nám někdo zavolal a zeptal se, jestli bychom mu nevyrobili letadlo. Byla to výzva. Něco nového. Tak jsme si řekli 'proč ne' a udělali ho. To bylo asi před osmi lety," řekl BBC ředitel firmy David Crampton.

V současnosti zájem o neobvyklé rakve hodně stoupl. Lidé si je většinou objednávají dlouho před smrtí a mají je doma. Můžete mít i rakve, které k sobě pasují, čehož využívají manželské páry.





"Dostali jsme zakázku na rakev v podobě rakety pro fanouška Star Treku nebo obřího hotdogu pro mladíka z Glasgow. Chce tam mít párek, hořčici a na vrchu cibuli," prozradil ředitel.

Móda přichází do pohřebního byznysu ve velkém. Italská pohřební služba se letos rozhodla propagovat svou firmu prostřednictvím kalendáře s polonahými dívkami, v Americe zase vytvořili urny ve tvaru hlavy zesnulého. - čtěte V Americe nabízejí urny ve tvaru hlavy nebožtíka