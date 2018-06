OBRAZEM: Herec Zadražil ze seriálu VKV se nechal „zmrzačit“

Jizvy a nejrůznější otoky na tváři se podle Kliky vyrábějí snadněji než například dvojité brady či větší uši a nosy. I tak ale dají zabrat.

"Nejdřív jsem si musel udělat odlitek Honzovy tváře, který mi slouží jako tzv. "kopyto", na kterém si můžu v klidu namodelovat, co bude potřeba. Z toho si pak udělám další formičku, kterou mám k ruce po dobu celého natáčení," vysvětlil iDNES.cz Zdeněk Klika, který podobné umělecké výkony předvedl v pohádkách O princezně Jasněnce a létajícím ševci či Čert ví proč.



Výroba odlitku

Pro samotného herce - v tomto případě Jana Zadražila - je nejdůležitější, aby zůstal během výroby odlitku v klidu. Zabrání se tak případné deformaci masky.



Jan Zadražil musel několik minut zůstat v naprostém klidu, aby neporušil masku

"Musel jsem vydržet se nehýbat, nesmát se a pokud možno nepoužívat mimické svaly, ale naštěstí nebylo potřeba odlívat nos, takže jsem ho měl venku a nemusel jsem tak dýchat brčkem," směje se seriálový lékař Ludvík Strnad, který s podobnou zkušeností přišel do styku vůbec poprvé.



A takto vypadá výsledek práce Zdeňka Kliky

Jakým směrem se jeho role v seriálu VKV bude dál ubírat, zatím netuší. Pracuje se prý s několika variantami a Strnádek - jak mu důvěrně říkají jeho nejbližší - by tak neměl z mýdlové opery zmizet. "Vzhledem k tomu, že stálo za to ho vrátit z Afriky, tak se s ním asi dál počítá. Mám za sebou natáčení dílů, kdy jsem v nemocnici a zotavuju se z havárie, ale co bude dál? Uvidíme. Můžu jen prozradit, že se v ději objeví můj brácha, kterého hraje Pavel Řezníček. Tohle setkání je moc příjemné. Doufám, že se nám z toho podaří dostat něco víc zajímavého," dodal herec Jan Zadražil.