OBRAZEM: Finalistky České Miss zkoušely šaty i plavky

Krásné finalistky předvedly dvanáct modelů, které speciálně pro ně navrhovalo dvanáct českých návrhářů. Protože modely měly být především originální, objevily se tu například šaty z novin, model odhalující zadeček, outfit připomínající spodní prádlo nebo originální kousek, jehož základem byly jednodílné plavky.

Na ty dvoudílné došlo vzápětí, když se dvanáct krásek pochlubilo ve zlatavých plavkách krásným opálením, které si přivezly ze soustředění v Keni.

"Mám asi dvě až tři favoritky. V loňském ročníku jsem se shodovala s porotou, že Eliška Bučková pravděpodobně vyhraje, letos na každé dívce vidím něco úžasného, ale vidím i to, že jim k dokonalosti občas něco chybí. Jsem sama zvědavá, jak nakonec diváci vyberou," říká Michaela Maláčová.

Ředitelka soutěže nedávno vyhrála soudní spor s ředitelem Miss České republiky Milošem Zapletalem, který ji obvinil z nekalé soutěže a parazitování na úspěchu jeho projektu. "Myslím, že to byl naprosto logický vývoj situace, a uvidíme, kam to povede. Já jsem spokojená a přeju panu Zapletalovi hodně úspěchů," vyjádřila se Maláčová k výsledku soudu.

Šéfka České Miss se netají tím, že by teď od Miloše Zapletala očekávala omluvu. Té se však zatím nedočkala. "Jen si myslím, že by se to v té situaci už slušelo. I vzhledem k tomu, že se jednoznačně prokázalo, že jeho obvinění byla nesmysl. Z mé strany vůči němu není žádná osobní zášť, dokonce jsem s ním mnohokrát pokoušela ještě spojit, ale jak se říká, míč je teď na jeho straně," myslí si.

Maláčová má o budoucí České Miss už nyní jasnou představu. "Byla bych nejraději, aby to byla dívka, která bude vysoká, bude mít souměrnou postavu, bude zvládat živý projev a mít fotogenický obličej, aby uměla hovořit cizím jazykem a měla v sobě noblesu a drajv. Drajv je pro mě důležitý," prozradila bývalá Miss České republiky z roku 1991.

Na prezentaci šatů určených pro finalistky letošního ročníku České Miss dorazila i současná držitelka korunky Eliška Bučková, která celou přehlídku odmoderovala. Jak sama řekla, s postem královny krásy se bude loučit nerada a na celou soutěž vzpomíná v dobrém. "Dala mi strašně moc zkušeností, pracovních příležitostí, potkala jsem strašně moc skvělých lidí z nejrůznějších sfér a branží a vyhovuje mi i přestěhování do Prahy. No a popularita je k nezaplacení. Jsem strašně ráda, že jsem mohla být Miss. Vzala mi volný čas a čas s rodinou. Spíš mi ale soutěž víc dala, než vzala," shrnula Eliška.