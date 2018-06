OBRAZEM: Finalisté Muže roku odpočívají v lázních i s modelkami

Finalisté se sjeli do lázeňského městečka již v pátek odpoledne v doprovodu loňského vítěze Martina Zacha, který dál statečně vzdoruje nepřízni osudu, kdy byl nedobrovolně upoután na invalidní vozík. "Mám se dobře, stále cvičím, nestěžuju si," uvedl skromně Zach.

Společně s ním a dvanáctkou finalistů dorazily i modelky Vlaďka Erbová a Monika Mesarošová. Dámy, jejichž nepsanou pracovní náplní je i péče o vlastní tělo, nelenily a ihned si rezervovaly termíny některých procedur. Kromě bazénu, whirpool či parních kabin si dopřály i příjemnou masáž.

Martin Zach a finalisté Muže roku 2010

O moderátorské vstupy třídenního soustředění se stará i moderátor finálového večera, který připadá na 27. srpna, Bořek Slezáček. Přestože měl uvést i zahajovací večer, slova se nakonec musel nedobrovolně ujmout samotný organizátor soutěže David Novotný. "Bořek přijel vyřízený, šel spát, tak jsem to musel odmoderovat já," přiznal Novotný.

Bořek Slezáček na masáži

Po Slezáčkovi skutečně nebylo vidu ani slechu celý večer, přestože se ho několikrát snažili vzbudit. Chvíli byly i obavy, jestli je moderátor v pořádku, ale druhý den ráno u snídaně se vše vysvětlilo. "Potřeboval jsem se vyspat, vlastně jsem se vyspal vůbec poprvé od narození syna Kolji," smál se očividně odpočinutý Slezáček.

Součástí sobotního programu bylo pro finalisty Muže roku i focení kolekce spodního prádla XXL Europe. Pánům mohlo chvíli připadat, že jsou v pozici cvičených opic, jelikož stále měli za sebou spoustu obdivovatelek, ale na zájem si evidentně rychle zvykli.

"Je to tu v pohodě, jsem rád, že můžu zjistit, jak to celé funguje, vyzkoušet něco nového. I když mě do soutěže přihlásila kamarádka, nemůžu říct, že bych nečekal, že mi tohle něco přinese. Kdo ví," řekl devětadvacetiletý Jan Hájek.

Právě on patří k horkým favoritům soutěže, už dřív mu své sympatie vyjádřily porotkyně Vlaďka Erbová a moderátorka Eva Decastelo.

Finalista Muže roku 2010 Jan Hájek

O Hájkovi se navíc mluvilo v souvislosti s vážnou dopravní nehodou v Bratislavě, kdy se na motorce střetl s osobním automobilem. "Už jsem na tom líp, ale ještě stále nosím krunýř. Mám naštípnuté dva obratle," přiznal Hájek, který se živí jako projektový manažer a který má přehled v přidělování grantů z Evropské unie. "I když jsem dřív nevěřil na nějaké věci mezi nebem a zemí, teď už se k tomu stavím jinak. Asi mi to má něco říct," přemítá Hájek a věří, že si to nejhorší už vybral.