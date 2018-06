OBRAZEM: Festival v Cannes nabídl drahé róby i holý zadek

Julie Atlas Muz je jednou z hlavních představitelek francouzského snímku Turné o skupině striptérek New Burlesque. Ze své role nevystoupila ani na červeném koberci v Cannes a její kolegyně jí statečně asistovaly.

Všechny přišly v křiklavých šatech a vystřihly pod schody parádní kankán. Režisér filmu Mathieu Amalric se řádění svých hereček jen usmíval, zatímco přihlížející kroutili hlavou.

Dosud byli zvyklí spíš na herečky, které po červeném koberci doslova pluly v drahých šatech a fotografům maximálně poslaly vzdušný polibek.

Při úvodním ceremoniálu takto oslnila třeba herečka Salma Hayeková svou asymetrickou, vínovou róbou od italského módního návrháře Gucciho, jehož oděvy patří mezi nejluxusnější a také nejdražší na světě.

Módní dům v prohlášení potvrdil, že dlouhá róba na jedno rameno, zdobená střídmě barevně sladěnými kamínky na ramínku a v pase, je součástí nové kolekce z exkluzivní Gucci Premiere line.

Některé jeho šaty jsou vyráběny jen pro hrstku převážně pařížských obchodů a jsou nesmírně drahé. Za jejich cenu by se dalo pořídit nejméně jedno, ale i několik nových aut.

Šedou myškou nebyla ani hlavní hrdinka filmu Ridleyho Scotta Robin Hood Cate Blanchettová. Přišla v černých šatech se stříbrným orlem z dílny nedávno zesnulého návrháře Alexandra McQuenna.

Zoufalá manželka Eva Longoria zvolila pro druhý den filmového festivalu třpytivé šaty, které jí byly trochu menší přes hrudník. Herečka chtěla zřejmě tímto způsobem vyzdvihnout své přednosti, místo toho je ale přiškrtila a její dekolt vypadal z profilu nepřirozeně.

Festival v Cannes, který potrvá do 23. května, mnoho hvězd ještě čeká. Do města by měl dorazit Brad Pitt, Johnny Depp a Woody Allen. O Zlatou palmu letos usilují tvůrci devatenácti filmů. Česko tu žádného zástupce nemá.