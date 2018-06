OBRAZEM: České olympioničky jako sexy modelky v barvách her

Lenka Mrzílková 20 let a Lenka Šmídová 33 let, jachting

Před čtyřmi lety v Aténách vybojovala olympijské stříbro na jachtě ještě sama. Ona, dívka ze země bez moře. Jenže její třídu zrušili, a tak musela přejít na dvouposádkovou loď. Parťačku našla však až napotřetí - v Lence Mrzílkové.

Kateřina Baďurová 25 let, skok o tyči

Stříbrná tyčkařka z mistrovství světa se fotila na stadionu Dukly, za níž závodí. "To vás za ní jde tolik?" divil se pan vrátný. Jistě. Je třeba učesat, nalíčit... "Ale vždyť ona to nepotřebuje," odvětil strážce vchodu. Hádal by se asi málokdo.

Markéta Mokrošová 27 let, basketbal

Milá blondýnka, která krásnými obloučky střílí koše za tři body, zastupuje jediný český kolektiv na hrách v Pekingu - basketbalistky. Na Strahově poutala při focení pozornost. Ale pánové, pohov, tři dny poté se vdávala.

Tereza Huříková 21, cyklistika

Jako malá snila o tom, že jí krásná tvář otevře cestu do světa. Chtěla se stát miss či modelkou, jak jí mnozí radili. Miss se přece jen stala – cyklistickou. Ale radši sbírá tituly závodnické. Kvůli nim snáší i jizvy na nohou.

Mirka Knapková 27, veslování

Její táta přivezl z olympiád páté a šesté místo, dcera ho překonala už v Aténách 2004. Tehdy ještě svoji čtvrtou příčku oslavovala. Teď je jasnou kandidátkou na medaili. Štíhlá a půvabná dívka, která je úspěšná, přestože nemá svalnatou postavu největších soupeřek.

Mohly by se olympioničky uživit jako modelky?