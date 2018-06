OBRAZEM: Bojovníci za práva zvířat jezdili na kolech nazí

Aktivisté vyrazili do ulic na kolech s nápisy "Nejezte mě" nebo "Potřebuji svou kůži". To bylo u mnohých to jediné, co měli na sobě. Někteří si namalovali skvrny, jaké mají stračeny a další si vybrali rekvizity podle jiných zvířat.

Povoleno bylo ale i spodní prádlo a ani oblečené protestanty nikdo z organizátorů nevykázal. Protest, který se uskutečnil o víkendu, měl podle nich poukázat na práva zvířat a zároveň podpořit cyklistiku v jednom z největších a nejznečištěnějších měst na světě.

Jeden z účastníků Armando Monroa novinářům řekl, že se svlékl do naha, aby agresivním mexickým řidičům ukázal, jak křehké je lidské tělo v porovnání se strojem vážícím tunu.