Obraz Reginy táhne víc než její prádlo

Výtěžek z aukce bude věnován nadačnímu fondu Kapka naděje, který investuje tyto prostředky do pomoci dětem s poruchou krvetvorby.

Zahájení celého charitativního týdne se v pondělí ujala prezidentka nadace Vendula Svobodová, která soutěžícím do vily přinesla vlastnoručně upečenou snídani.

„Upekla jsem jim koláč s tvarohem, broskvemi a malinami a perník. Začínají mi chodit anonymy, že jsem se zbláznila, že jdu do vily, ale já to dělám kvůli tomu, že chci vydělat peníze pro Kapku naděje,“ zlobí se Svobodová.

Charitativní týden vyvrcholí sobotním koncertem za účasti řady hvězd pop-music. - více zde

"Do aukce jsme vybrali velmi atraktivní předměty. Buď jsou to věci, které věnovali sami VyVolení, nebo které vytvořili během pobytu ve vile," řekl šéfdramaturg reality show VyVolení Petr Nezval.

V tuto chvíli vyšplhala nejvýš nabídka za trabant, který VyVolení vlastnoručně vyzdobili a z modré přebarvili na oranžovožlutou. Zcela funkční automobil má najeto 45 000 kilometrů a jeho cena vyšplhala již na více než 70 000 Kč. - více zde

Zájem je také o obraz Boží oko, který vytvořila Regina. Jeho cena je již na 30 000 Kč, zatímco její růžové krajkové prádlo s podpisem na intimních partiích se drží na 15 000 Kč. Nejmenší zájem je o Emilův moduritový krucifix, s nímž se během pobytu ve vile modlil. Ten zatím z původních 11 Kč vystoupal jen na 5 000 korun.

Seznam dražebních položek:

*Busta "Vladko" - pálená hlína (autor Regina)

*Michalova sádra s podpisy VyVolených (věnoval Michal)

*"VyVolení aneb život za zdí" - originální noviny (autoři VyVolení)

*Trabant VV Edition (autoři VyVolení)

*Obraz "Boží oko" (autor Regina)

*Dvě originální pomalovaná trička (autoři Petr, Regina)

*Osobní trička (věnovali Saša, Rosťa, Martin)

*Moduritový krucifix (do aukce věnoval Emil)

*Růžové krajkové spodní prádlo (do aukce věnovala Regina)

*Pramínek vlasů (do aukce věnoval Vladko)

*Náhrdelník z bílých mušliček(do aukce věnovala Katka)

Charitativní týden se uskuteční pod mottem „Co všechno jste ochotni obětovat pro druhé“, diváci budou moci zasílat od pondělí dárcovské SMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na číslo 87777.