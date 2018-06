Oblíbené, ale také proklínané dárky

Cube 21 je po dlouhé době nový příspěvek českých rukou a mozků do pokladnice světových hlavolamů. Ale potřeby kupujících i luštitelů, alespoň podle největšího domácího obchodníka v oboru Jaroslava Flejberka, ovlivňuje nemálo také cena."Nejvíce se prodávají malé kovové hlavolamy," tvrdí. Jde o to, že působí pěkně, jsou to hezké dárky, lze z nich za nevelké peníze dělat i sbírku, protože jednotlivé kusy se pohybují v cenách kolem sta korun. Navíc jsou k dostání opravdové lahůdky. Kdo by měl chuť potrápit někoho blízkého, lze mu doporučit "pouta" - na první pohled vypadají jako klasický kovový oříšek. Až na to, že opravdu nemají řešení. Takže se dárce může s potměšilým úsměvem ukájet představou, jak obdarovaný tráví hodiny v marném vzteku. Okamžik pravdy doporučujeme nafilmovat. Kovové hlavolamy existují také v řádně větší podobě, vyrobené z řádné oceli. Jejich řešení je pak nejen zkouškou mozku, ale také svalů. Kroutit těmito artefakty prostě potřebuje jistou sílu. "Moc se líbí cizincům - ptají se, jestli je to opravdu české," tvrdí jeden z prodavačů z pražského krámku Jaroslava Flejberka. Tyto kusy kupujícím často slouží i jako výtvarné předměty - to mají společné s řadou dřevěných hlavolamů, jejichž tradice je dlouhá skoro jako lidská historie. Za sumy kolem šesti či osmi set korun lze koupit různé skládací slony, krychle, hvězdice a řadu dalších tvarů. "Jsou to oblíbené dárky, zvláště ty dřevěné kousky. Sice něco stojí, ale fungují i poté, co je obdarovaný vyřeší. Již díky materiálu a mnohé i díky zpracování mají prostě vysokou estetickou hodnotu," vypráví Jaroslav Flejberk. Z různých kroutících kostek stále v popularitě vítězí klasická Rubikova 3x3x3 - ta se dá koupit (asijská kopie) za cenu kolem osmdesáti korun. Originál, který je samozřejmě nepoměrně řemeslně lépe udělaný, stojí tak šest až osm set korun. Další varianty té nejtradičnější kostky, například se stranami 4x4x4 či 5x5x5, se prodávají méně. "Na deset tříkostičkových je tak jedna novější varianta." Hlavolamů je však obrovské množství - mezi méně známé, ale výtvarně i mechanicky prakticky dokonalé kusy se řadí japonské krabičky. Jde o to pohybovat správným způsobem jedním či více táhly na straně boxu tak dlouho, dokud člověk neobjeví správnou kombinaci, při níž se otevře skrytý zámek. Je to podobné jako otevírání sejfu s číselným kódem. Tyto krabičky ale stojí již patnáct set korun i více. Monumentálním dojmem působí dřevěné krystaly a diamanty (liší se jen málo a pro fungování celkem nepodstatně). Největší z nich stojí 1470 korun a má 124 dílů, které se musí složit jedinečným způsobem (matematici si mohou vzít kalkulačku a začít počítat, kolik slepých uliček je třeba prozkoumat, než se najde ta správná - samému autorovi tohoto hlavolamu trvá složení desítky hodin). Menší varianty začínají na šesti dílech (125 korun), pokračují přes 24 kusů a tak dále až právě k onomu gigantu, který právem nese označení XXL. Na podobném principu jsou postaveny modely zvířat například slon se skládá ze sedmi dílů (760 korun). Kapitolou samou pro sebe jsou deskové hry, jako Abalone (což je trochu sumo, v němž se přetlačují koule - jde o to sestavit svůj tým tak, aby "přetlačil" soupeře co nejvíce z hrací plochy) či Pylos. To je zase sestavování pyramidy - vyhrává ten z hráčů, kdo je nucen použít nejméně koulí a stavbu dokončí uložením posledního kusu na vrchol. (Pokud máte dnes cestu do Prahy a chcete si přitom potrápit mozek, zastavte se v pasáži Rokoko v tamní prodejně hlavolamů a her - od osmi ráno až do šesti odpoledne si v herním sále můžete vyzkoušet celou řadu různých hlavolamů.)"Není ovšem jednoduché vymyslet hlavolam, který by uchvátil obecenstvo něčím novým. Varianty Rubikovy kostky ve tvarech tetraedru (Paraminx), oktaedru (Magic Octahedron), dodekaedru (Magic Dodecahedron) a dokonce i ikosaedru, zamaskovaného do koule s názvem Impossiball, či Rubikova pomsta (Rubic's Revenge) a Rubic's Ultimate, varianty Rubikovy kostky se čtyřmi a pěti vrstvami ve všech směrech, se sice na trhu sporadicky objevují, ale výrazný úspěch u široké veřejnosti nezaznamenaly."