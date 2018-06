Oblepený Jackson ´strašil´ v knihkupectví

Zamaskovaný ve velkých slunečních brýlích, klobouku a černé šále se devětačtyřicetiletý zpěvák vydal na nákupy v půl jedenácté večer do knihkupectví Barnes & Nobles, které se nachází blízko jeho sídla v Las Vegas. S sebou měl i svoje tři děti, desetiletého Prince Michaela, devítiletou Paris a pětiletého Prince Michaela II. Noční hodinu si asi Jackson k nákupům vybral proto, aby potkal co nejméně lidí, poprask ale přesto způsobil.

Obličej měl totiž oblepený čtvercovými náplastmi, není ale známo proč. Spekuluje se, že se snažil zakrýt oteklá místa, do nichž mu byl vpíchnut kolagen na vyplnění zničené tváře.

Na vině ale může být i chronická choroba zvaná lupus, při kterém imunitní systém napadá vlastní zdravé buňky kdekoliv v těle. Nemoc často postihuje právě kůži, ale také třeba ledviny nebo krevní buňky.

Kožní problémy má prý Jackson už dlouho, už od raného věku ho údajně trápí nemoc zvaná vitiligo, při které kůže ztrácí svůj pigment. Zpěvákovi fanoušci věří, že právě takto získal Afroameričan Jackson svou bělostnou pleť.

Vypadá to, že se právě milovníkům jeho hudby blýská na lepší časy. Příští rok by se měla znovu sejít "rodinná" skupina Jackson 5 a vyjet na turné. Jermaine Jackson potvrdil, že se jeho bratr Michael rovněž připojí. "Cítíme, že to musíme ještě jednou udělat. Dlužíme to našim fanouškům," řekl novinářům.