Oblékejte se podle hvězd

Bára Basiková při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. Penélope Cruzová Nicol Kidmanová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Helena Vondráčková. Madonna hraje ve filmu lesbickou učitelku šermování Absolutní slavice Lucie Bílá děkuje za cenu. Ministryně školství Petra Buzková ve fotbalovém dresu Tomáše Juna, který dostala od trenéra pražské Slavie Miroslava Beránka na setkání letošních medailistů z olympijských sportů.

Čekají vás zajímavé večírky, obliba ve společnosti. Přitom si najdete čas pro bohatý duševní život. Jste lvice salonů, která se klidně stáhne do ústraní, neboť netrpí nedostatkem sebevědomí. Letos vám učaruje tvárný etno styl. Někdy přirozeně, jindy elegantně laděný. Pletáže, nabírané sukně, zdobené prvky lidových krojů, vyšívané halenky, pestré šály. Základní bílé, pískové nebo přírodní odstíny ozdobte barevnou aplikací.Tatiana Kováříková: "Madonna je sama o sobě tvůrkyní módních trendů.Horoskop se nejspíš řídí podle ní."Podle horoskopu jste už citově i profesně dospělejší. Víte, že i s račím znamením se k cíli dostanete rychleji popředu než pozadu. Chcete se prosadit. Vaše vnitřní síla se projevuje přísným, skoro až puristickým stylem oblékání. Repertoár barev máte omezen na černou a krémovou. Skutečným "odvazem" je ostružinový (téměř černý) odstín. Jemnými doplňky, jako je hedvábná šála nebo filigránské náušnice, prozraďte, že uvnitř zůstáváte něžnou a citlivou bytostí.Tatiana Kováříková: "Horoskop nehoroskop, Heleně bude letos nejvíc slušet barva champagne. Rozhodně koncem února. Svatební šaty, které jsem pro ni navrhla, už budou brzy hotové."Ve vašem životě i šatníku je třeba trochu poklidit. Procházíte kreativní fází, proto vše zvládnete. Kombinujte styly a prvky. Multifunkční pletený rolák oblékněte jednou k džínům, podruhé k volánové sukni poseté lesklými flitry. Záleží na příležitosti. Doplňujte cenově dostupné modely vytříbenými designérskými kousky. Máte na to, tvrdí hvězdy. Přednost však dávejte střízlivějším barvám černé, bílé a šedé.Tatiana Kováříková: "Hvězdná předpověď pro Blížence je vlastně všeobecným módním trendem. Pro Nicole sedí jako ulitáVšechno a především všichni se kolem vás točí. Umíte přijímat komplimenty. A s tímto novým talentem dokážete být středem pozornosti. Váš rok 2003? Party, party a ještě jednou party. Třpytivé šaty, hluboké výstřihy, nápadné, draze vyhlížející šperky (Tiffany, nebo Jablonex?). Nebojte se výrazných barev. Růžová, žlutá, oranžová - proč ne? Tik v oku, kdykoliv míjíte obchod s obuví, se buď dostaví, nebo ještě zhorší.Tatiana Kováříková: "Horoskop není daleko od pravdy. Černovlasá Penélope se nemusí bát výrazných barev ani výstředních modelů."Pocity mají zelenou a rozum netrpělivě přešlapuje na rozbitém semaforu. Nebraňte se. Váš smyslný, erotický styl zamotá nejednu hlavu. Sexy diva na vysokých podpatcích. Boa z nepravé kožešiny, splývající kolem obnažených ramen. A na zápěstí několik štrasových náramků. Který muž odolá?! Černá kůže umocní vaši přitažlivost. A to i v cudné kombinaci s klasickou bílou halenkou.Tatiana Kováříková: "U Claudie se hvězdy nemohou nikdy mýlit. Už jste viděli, že by jí něco neslušelo?"Intuice, ideály - schopnost objevovat své vnitřní bohatství je skutečným darem z nebes. Potěšení pro duši i peněženku najdete oprášením dříve oblíbených kousků oblečení. Oldies but goldies (staré, ale zlaté) znamená pro beraní ženu přehodit letitou pletenou jupku přes nové květované šaty. Také kovbojský klobouk s leopardím vzorem může být ze skříně opět vypuštěn na svobodu. Růžové a červené odstíny jsou pro vás letos správnou volbou.Tatiana Kováříková: "Červené odstíny jsou pro Lucii trefou do černého. A upřímně - její nedávný styl byl podle mého názoru lepší než ten současný. Mohla by tudíž, jak radí hvězdy, zapátrat ve skříni."Během dne chcete být oblečeny pohodlně, neboť toužíte uskutečnit své dobré pracovní nápady. Nehodláte proto ještě hlídat zatažené břicho nebo vypnutou hruď. Vyzývavé přiléhavé šaty šetříte až na večerní příležitost. Jinak klidně i nadále sázejte na nedbalou eleganci - stylové modely s ležérním nádechem. Třeba žluté kožené sako ukázní domácí vzhled bílých plátěných kalhot volného střihu. Blízké vám letos budou bílé, žluté a hnědé odstíny.Tatiana Kováříková: "Přiléhavé modely nejsou pro paní ministryni to nejlepší. Nedbalá elegance jí však naprosto vyhovuje."Horoskop praví, že zdařile zvládnete nemožné - kariéru i osobní život. V oblékání to znamená v roce 2003 oživit strohé kostýmky rafinovanými ženskými doplňky. Tedy neoromantika. Střízlivou kancelářskou sukni zkombinujte se svůdným korzetem. Temně modré, rovně střižené hedvábné kalhoty jedinečně ladí s růžovou halenkou, světle šedým tvídovým sakem a kabelkou zdobenou aplikací motýla. Z barev zkuste pastelové a přírodní tóny, dále modrou nebo stříbrnou.Tatiana Kováříková: "Paní doktorka je bezesporu svázaná bontonem. Přesto bych doporučila trochu více odvahy experimentovat. Ale korzet by byl už příliš."V zasněných rybkách se probouzí touha po svobodě a dobrodružství. Vzdorujte všem omezením, řiďte se pocity a instinkty. Nespoutaností vyvoláte zasloužený zájem. Ať už jako smyslná amazonka nebo v pirátském šátku. Pestrá blůzka k "umělecky" roztrhaným džínům nezůstane bez povšimnutí. Černou barvu pak střídejte tyrkysem a modrými i zelenými odstíny.Tatiana Kováříková: "Eva nepotřebuje radu hvězd. Sama je jednou z nich. A ať oblékne cokoliv, vždy vypadá výborně."City máte raději pod kontrolou. Ale letos zatoužíte dát volný průchod vášním. Jednou z nich jsou šaty. Libujete si v modelech, které nemá každá. Šmejděte proto v second handech, ale zároveň hledejte inspiraci u kdysi dávno oblíbených osobností. Jednou se proměňte v chladně elegantní Grace Kellyovou, podruhé v pohádkově dívčí Audrey Hepburnovou: rozevláté sukně, přiléhavé svršky, barety, úzké šaty s páskem nebo se saténovou stuhou. Vybírejte z pastelových tónů, sluší vám rovněž tyrkys a další barvy vodní hladiny.Tatiana Kováříková: "Bára to má přesně v oku. Dobře ví, co jí sluší. Spíše než Grace Kellyovou si ji dokážu představit jako Gretu Garbo."Harmonie? Samozřejmě. Ne však za cenu věčných ústupků. Jinak nekonfliktní Váhy již neváhají nekompromisně hájit své postoje. Určitý vzdor se promítá i ve způsobu oblékání. Kontrastními kombinacemi si vytvářejte individuální styl: motorkářská bunda k elegantní hedvábné sukni, vysoké šněrovací boty s romantickými květovanými šaty. Nepřehlédnutelné! Preferujte safari odstíny, modrou a šedou.Tatiana Kováříková: "Individualismus Iloně prospívá. Víc se k ní hodí modely mladistvé než upjaté."Odložit staré a pořídit si nové? To potěší leckteré oči. Vy si raději vychutnejte život ostatními smysly. Nespěchejte za pomíjivými módními trendy. Padnou vám klasické střihy. Nechte se rozmazlovat kvalitními materiály - hedvábím a kašmírem. Jednoduchý kalhotový kostým obměňujte pokaždé jinými doplňky. Vaší slabostí jsou nápadné šperky, především náušnice. Z barev bodují černá, červená a khaki.Tatiana Kováříková: "Marie a klasika, to jde dohromady! Není co dodat."