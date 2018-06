Oblékání prezidentů: Obama je ideál, u Medveděva se krejčí zapotí

"Medveděv má perfektní oblek, všimněte si, jaký nosí límec. Je to ten žraločí, v Evropě hodně oblíbený. Skvělý je i pevný a masivní kravatový uzel s tuhou podložkou, který dobře drží. Medveděv je menší postavy, má navíc kratší ruce, takže na něj se musí šít. Ale ty obleky jsou bezvadné," říká Špaček.

Stejně dokonalý je v oblékání i Obama, jehož štíhlá a sportovní postava je pro všechny krejčí naprostý ideál. Zajímavostí navíc je, že se oproti svým předchůdcům nebojí být uvolněnější. "Ve volební kampani vsadil na neformální eleganci, v polovině případů neměl kravatu, na veřejných shromážděních byl i bez saka, což do té doby žádný americký prezident neudělal. Tohle si může dovolit při masovém setkání s lidmi, ale ne při setkání jako je to dnešní v Praze," vysvětluje odborník na etiketu.

Větších výstřelků se ale u politiků nedočkáme, ona "šedá nuda" je totiž povinná. "Styl oblékání je u všech politiků značně konzervativní. Podobně jako v byznyse dress code v politice respektuje uměřený konzervativismus a móda se nedopouští žádných výstřelků. To, že se Obama cestou do Prahy převlékl, jak je možné vidět na fotografiích, je přirozené, protože letěli deset hodin přes oceán, zřejmě spal, takže si pravděpodobně převlékl nejen kravatu, ale i košili. Lidé z oboru financí, bankovnictví a diplomacie musí vzbuzovat nejvyšší důvěryhodnost široké veřejnosti, takže nosí černé obleky i přes den."

5 obleků, 10 košil

Pokud je hlava státu na cestách déle než tři dny, měl by s sebou mít minimálně pět obleků a deset košil. Je nepřístupné, aby v jednom modelu chodil týden. "Na to má každý prezident servis, jakousi osobní obsluhu, která mu neustále hlídá, aby oblek byl perfektní. Obleky musí být kvalitní, protože je na státníkovi poznat, jestli dbá standardů nebo ne. Stojí to veliké peníze."

Do letadla v americké letecké základně Andrews nastupoval Barack Obama v modré kravatě, v Praze vystupoval v červené. (8. dubna 2010)

Pro představu: v době, kdy Ladislav Špaček působil v týmu bývalého prezidenta Václava Havla, pobírala hlava státu paušální příspěvek ve výši měsíčního platu. "Nesmíme zapomenout, že si z těchto prostředků platil nocleh, další vybavení jako jsou aktovky, pera či hodinky, nebo dokonce i oblečení pro svou manželku, pokud se tedy účastnila oficiálních akcí. Stát musí počítat s tím, že si jeho státník nemůže věci kupovat nějak pokoutně," doplňuje odborník na etiketu.