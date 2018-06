ANKETA: Co si myslíte o oblečení zprávařek veřejnoprávní televize?

Moderátorky zpráv jsou jednou z nejtěžších zakázek. Je potřeba je obléknout elegantně a žensky, ale zároveň nedopustit, aby na sebe strhávaly příliš mnoho pozornosti. Protože platí, že lidé se dívají na zprávy především proto, aby se něco dozvěděli, tedy aspoň na zprávy České televize. Na moderátorce hlavní zpravodajské relace by tedy diváky a divačky nemělo nic rozptylovat ani odvádět pozornost.

Jak si s tímto úkolem poradily dvě ženy, které byly na převlečení Událostí najaty? Kostýmky a šaty moderátorkám navrhuje bývalá modelka a hlavní autorka oděvů v taneční soutěži StarDance Hana Kopecká. Podle jejích návrhů je šije Jaroslava Voláková, která na pozici hlavní kostymérky přišla z Novy.

"V pracovní dny se snažíme oblékat moderátorky střídměji, ve svátky a o víkendech je styling bohatší," vysvětluje šéfkostymérka Voláková. "Na léto připravujeme lehčí materiály, volnější sukně i hedvábí," doplňuje ji návrhářka kostýmů Kopecká. Ta se zhlédla v italské módě. "Podle mě je nejkrásnější. Nebojí se barev ani výraznosti."

Jenže diváci a divačky si to ne vždy myslí. Některé kreace z dílny Kopecká - Voláková vyvolávají ostré diskuse a jsou dny, kdy dokonce vzbuzují salvy smíchu. Názory se liší i mezi odbornou veřejností.

Návrhářka Liběna Rochová, která módu a design vyučuje na vysoké škole, se téměř každý den chytá za hlavu nad nevkusem a přezdobeností modelů. Stylista Honza Pokorný, který obléká české hvězdy, oceňuje eleganci. "U moderátorek Událostí je znát snaha o elegantní styl, který ke zpravodajství ve veřejnoprávní televizi samozřejmě patří. Bohužel zůstává u snahy. Jejich outfity bych nazval spíše usedlými a těžkopádnými," poznamenává Pokorný. "Absolutně nereflektují současnou módu, chybí jim jiskra."

Módní expert Lukáš Loskot, který vybírá zboží do luxusních módních obchodů Carollinum v Pařížské, zase vidí chyby jinde: "ČT je na tom ze všech televizí asi nejlíp. Kde by měli zabrat, jsou reportéři z terénu. Tam skoro všichni vypadají jako z 90. let. Pokud není zrovna reportáž z Alp a hustě nesněží, není podle mě pro outdoorové oblečky místo." Dodává ale, že mnohem hůř jsou podle něj na tom zprávy na Nově. "To jejich usilovné ladění barev je katastrofa!"

Snímek z Televizních novin na TV Nova, které v nezvyklých outfitech uváděli Lucie Borhyová a Rey Koranteng, se stal hitem na sociální síti Facebook.

