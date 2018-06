Oblečení z úpletu zvýrazní postavu i prádlo

Krajkové podprsenky se s jemnými elastickými úplety nemají rády. Zvlášť nevhodné jsou takzvané balconette, jež zdůrazňují poprsí. Ani klasická podprsenka není v krajkovém provedení pod těsný úplet tím nejlepším řešením. Tvarovaná bezešvá podprsenka v tělové barvě je pod bílé oblečení ideální, a to jak svým tvarek, tak i barvou. Modelka předvádí spodní prádlo na módní přehlídce. Pod úplety můžete obléci i prádlo s podzimním označením Tweed. Košilka se všitou podprsenkou chrání před zimou a zároveň dobře tvaruje postavu. Ukázka z letošní kolekce spodního prádla Rosy. Fleurs de peche - model z letošní kolekce spodního prádla Rosy. Perle d aurore - model z letošní kolekce spodního prádla Rosy. Podprsenku Mikonos z řady Rien zvolil v kategorii hladkých specializovaný časopis Dessous-dessus podprsenkou roku. Palerme - model z letošní kolekce spodního prádla Rosy. Capri - model z letošní kolekce spodního prádla Rosy. Poudre de coquillage - model z letošní kolekce spodního prádla Rosy.

Kdo uposlechne doporučení módních tvůrců a navlékne na sebe strečový či pružný úplet, měl by předem počítat s tím, že tento materiál je neúprosný: obemkne postavu tak dokonale, že všechno, co nemá být vidět, se začne drát na povrch.Řeč ale není zdaleka jen o nějakém tom přebytečném kilogramu. Pod jemnými úplety, které se s oblibou používají například na těsná společenská body nebo krátké topy, nevypadá dobře ani jinak svůdné krajkové prádlo.Co teď? Zříci se úpletu docela? Jenže módní návrháři si už řadu let bez něj nedovedou podzim ani zimu představit. Leckteré ženy ostatně také ne. Kvalitní úplety jsou totiž příjemné na nošení a nemačkají se, navíc příjemně hřejí. Řešení však existuje: změnit prádlo.Pokud je žena štíhlá a chce si dopřát oblečení z jemného úpletu, měla by místo po krajkových zázracích sáhnout po takzvaných bezešvých podprsenkách, jejichž košíček je vytvarován z jediného kusu materiálu. Ještě lépe pak vypadají typy s výztuží."Ideální kalhotky jsou z materiálu označovaného jako Tactel Diabolo," tvrdí Magdalena Čáslavská z královéhradecké firmy Mare. "Jednak dobře tvarují postavu, jednak je Tactel tak pružný, že kalhotky nepotřebují ani gumičky."Pro silnější ženy jsou ideální kalhotky z mikrovlákna, které dobře saje a odvádí pot. Neměly by však mít zvýšený pas - to aby se vám při sezení "nezařízly" a nevytvářely takzvaný pneumatikový efekt. Ivana Mádrová z firmy Barbara pro změnu doporučuje tvarující kalhotky označované jako panty-up neboli "zvedací". Vyrábějí se z mikrovlákna Meryl, mají samozřejmě delší nohavičku a dokáží doslova nadzvednout a vytvarovat zadní partie do pevných tvarů.Problémy s přitažlivým pozadím nemusí mít však pouze ženy s nadváhou, ale také štíhlé dívky. Právě pro ně, pokud mají rády kalhoty bokovky, se tento typ vyrábí i se sníženým pasem.Štíhlé ženy a dívky, které si mohou dovolit i těsné kalhoty z úpletu či obdobně obepínajících materiálů, by místo klasických kalhotek měly volit typy označované jako tanga. Jejich zadní díl je tak miniaturní, že se snadno "skryje" za střední šev kalhot.Kdo se chce vyvarovat "zařezávání" prádla do příliš baculatých oblin, může zkusit body nebo kombiné s podprsenkou. Body však není vhodné pro ženy, které mají rozdíl mezi dolním a horním objemem větší než dvě konfekční velikosti. V takovém případě nebude dobře sedět žádné body. Vhodnější je kombiné se všitou podprsenkou, které může mít i stahující efekt.Pokud jde o barvy, pod bílé a světlé oblečení se nosí prádlo s takzvaným make-upovým efektem, tedy v tělové barvě, které i pod bílým či průsvitným oblečením zcela splývá s pokožkou.