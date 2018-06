Oblé tvary

Tenhle cvik vám pomůže hýždě zformovat do žádoucích tvarů, a to dokonce i bez posilovací gumy.

Tak přesně tenhle problém tížil jako noční můra i anglickou autorku a herečku Areabellu Weirovou. Prvním kritériem pro nákup košile nebo saka nebyla módnost, ale to, zda dostatečně plní základní úkol: dokonale maskovat rozlehlé pozadí. I když si připouštěla, že její zadní část těla se přece jen nepodobá "dvěma melounům natřásajícím se v pytli", přesto měla pocit, že prostě má velký zadek a všichni to vědí. Že je to jediná věc, které si lidi na ní hned napoprvé všimnou a že jejich názor na vše, co dělá, je beze zbytku určen tím, co jim utkvělo v hlavě: Viděl jsi, jakou má ...?!Řešení, jímž se pokusila vypořádat se svým mindrákem, bylo poněkud radikální, leč účinné. Své tíživé tajemství odhalila na veřejnosti. Tedy ne doslova. Ale jako herečka zazářila v televizi v sérii vygradovaných komediální skečí, v nichž se objevila tu coby ctihodná soudkyně v taláru, jindy jako budoucí mamina na porodním sále těsně před porodem, ale pokaždé měla jedinou starost: "Nedělá mi to velký zadek?!?"Kromě toho podrobila své tělesné kvality podrobnému studiu ctěného čtenářstva v deníkové knize nesoucí stejný název. A lidi na ulici se nezastavovali, nepadali na zadek ani si neukazovali prstem na ten její. Naopak. Mnozí svým spikleneckým úsměvem dali najevo, že přesně vědí, o čem je řeč. A že na světě je místo pro všechny - i pro ty, kteří holt mají v genech zakódované hruškovité křivky.Pravda, nemá každý to štěstí být herečkou nebo spisovatelkou, ne každý má tu odvahu jít se svou kůží na trh. Leč ani ty ostatní nemusí zoufat. Zdá se, že se svět nabažil hubeňoučkých modelek s vosím pasem, avšak řádně vyvinutým popředím. Přichází chvíle pozadí! Zásluhu na tom má údajně herečka Jennifer Lopezová, jež s buldozerem ženských srdcí Georgem Clooneym vystupuje ve filmu Out of Sight, který zanedlouho dorazí i do Evropy. V recenzích tohoto filmu pěli svorně američtí kritikové na její ladné zadní křivky takové chvály, že prý její zadeček zcela jistě dostane Oscara za Best supporting role (nejlepší podpůrnou roli).Odborníci na krásu v newyorské odbočce časopisu Elle souhlasí, že díky křivkám zmíněné portorikánské herečky, vyrostlé v Bronxu, slaví zadečky svůj návrat. Další hollywoodské hvězdy se jako vždy všemožně snaží držet krok a získat obdobné tvary. No tož se taky snažte! Využijte toho, čím vás příroda obdarovala, a z bývalého mindráku k nepřežití udělejte velkou přednost! Tedy spíš "zadnost". Konec kultu kultivovaných a silikonových poprsí, nastupují ladné křivky zadnic.Ale pozor, v tom je právě ten háček! Není zadek jako zadek. Ten, který má být hoden obdivu, musí být pevný a do výšky. Nikoli roztřesený jako sulc a do šířky. Což sice předpokládá v první řadě ty správné geny, ale náležité cviky také dokážou divy. Podle odborníků je nejjednodušší z nich chůze, běh nebo sprint do kopce - právě sprinteři jsou prý na tom v tomto ohledu nejlépe.