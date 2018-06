Objevuje svět a my na to koukáme, říká šťastná babička Termerová

"Od syna mám tři skvělá vnoučata, která se teď dostala do předpubertální doby, a tak nemají ani na mě moc času. Takže Františku si teď vychutnávám úplně naplno. Teď jí bude deset měsíců, dostává se do věku, kdy u ní pořád něco objevujeme. Tedy ona to objevuje a my na to můžeme koukat. Moc si to užívám," řekla na kameru iDNES.cz herečka Lenka Termerová.

Dcera Martha prý zvládá mateřské povinnosti na jedničku. O rady si prý neříká. "Františka se narodila koncem června a byly prázdniny. A my máme zvyk, že se jako rodina scházíme na chalupě. Martha tak přišla z porodnice a na venkově jsme všichni prožili její šestinedělí, kde jsme si o všem povídali. A jestli si pro rady chodí i teď? Ona je Beran, má svoji hlavu, ona si potřebuje všechno prožít sama," směje se pyšná babička.

Narození Františky jí ostatně pomáhá čerpat jen pozitivní energii, která po úspěšném boji s rakovinou přijde vhod dvojnásobně. Životní elán a síla byly ostatně důvod, proč herečka kývla i na nový seriál Novy Doktoři z Počátků, který se nyní začíná natáčet.

Lenka Termerová s manželem a jejich dcera Martha Issová

Termerová si v novém projektu zasazeném do malebné české vesnice zahraje majitelku konzumu, dalo by se říci novodobou "ženu za pultem".

"Je pravda, že jsem trochu rozmýšlela, jestli se do toho vrátit, protože práce naplno vždycky představuje to, že se do toho naplno ponoříte. Fyzicky i psychicky. Ale já si myslím, že mi to neuškodí. A kdybych viděla, že mi to škodí, tak bych musela odejít, ale doufám, že to nenastane. Naopak si myslím, že práce dodá člověku energii. Testy jsou v pořádku a i já se cítím skvěle," uzavírá Lenka Termerová.