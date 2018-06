Objev podle smlouvy

HistorieBrazílieSotva Kolumbus roku 1492 objevil na západě Nový svět, začaly se tehdejší námořní velmoci Španělsko a Portugalsko hádat o to, co čí bude, až... Nakonec papež Alexandr VI. zprostředkoval smír, a tak byla roku 1494 v Tordesillas podepsána vůbec první známá smlouva o dělení světa. Ta stanovila, že všechno, co bude objeveno západněji než 370 španělských mil (asi 2060 km) na západ od Kapverdských ostrovů, tedy »za« poledníkem procházejícím 46. stupněm 37. minutou západní délky, připadne Španělům. Co východněji, bude pak Portugalců. Roku 1499 vyslal španělský král Ferdinand II. svého zkušeného mořeplavce V icente Pinzóna (velel již jedné z Kolumbových lodí), aby se mu k Severní Americe poohlédl také po něčem šikovném na jihozápadě. Pinzón neprodleně vyrazil a 26. ledna 1500 přistál na východním pobřeží dnešní Brazílie, šest stupňů pod rovníkem. Pro budoucnost se tím sice stal prvním Evropanem na půdě jihoamerického kontinentu, ale jinak mu to nebylo nic platné břeh totiž ležel v portugalské sféře. Znechuceně se tedy vypravil dál na severozápad, do Karibského moře. Ve stejné době, krátce po triumfálním návratu V asca da Gama, vypravoval portugalský král Manuel I. do Indie velkou námořní výpravu a poněkud překvapivě ji dal na povel dvořanovi bez námořnických zkušeností - Pedru Cabralovi. T en se pak držel příznivých jihozápadních větrů tak důkladně, že při oblouku Atlantikem k jižnímu cípu Afriky uviděl 22. dubna 1500 zemi. Na západě! Přistál o jedenáct zeměpisných stupňů jižněji než krátce předtím Pinzón, a poněvadž pevnina ležela východně od smluvně dělicí čáry, zabral ji pro Portugalsko. (Proto je Brazílie jediným státem Ameriky, kde se mluví portugalsky, proto právě 22. dubna slaví státní svátek.) Poté se poslušně vydal zpátky na východ - do Indie. Předtím se ovšem marně pokoušel domluvit s domorodci arabsky - myslel si totiž v souladu s tehdejšími geografickými představami, že se ocitl v jihovýchodní Asii... Proto i slovo Brazílie je orientálního původu brasil se jmenuje jeden druh červeného dřeva rozšířeného v jihovýchodní Asii.