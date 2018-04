Obézní modelka Tess Holliday: Sex byl něco hanebného, teď je to zábava

„Sex je pro mě způsob, jak se spojit s partnerem a cítit se dobře. Celý život jsem měla špatný sex, takže je hezké mít ho teď dobrý. A když ho děláš správně, mělo by to být hodně ‚špinavé‘,“ řekla matka dvou dětí v rozhovoru pro magazín Cosmopolitan.

Plus size modelka si ze své váhy nic nedělá a naučila se ji brát jako přednost. Nejradši má svůj zadek. „Je docela dobrý, ne? Vzrušuje mě to,“ přiznává s tím, že v ložnici nemá ráda žádná pravidla. „Nikdy nevíte…můžete najít něco nového, co se vám bude líbit a nečekali jste to. I já dělám věci, které jsem si nikdy nemyslela, že budu mít ráda,“ popisuje.

Tess neměla vždy tak otevřený postoj k sexualitě. Vyrostla v Mississippi a byla vedena k tomu, že sex je hanebnost, zvlášť před svatbou. „Jsem tak ráda, že jsem na toto neslyšela. Když je dobrá vzájemná chemie, měl by být i sex dobrý. Ale musíte to přece zjistit, ještě než se vezmete,“ myslí si modelka.

Jako mladá se cítila hodně nejistá a přála si být krásná a zapadnout mezi ostatní dívky. Ve 13 letech se přihlásila do soutěže krásy. „Moje máma hledala všude, aby našla šaty, do kterých bych se vešla a slušely by mi. Objevila jen jedny a já v nich šla na soutěž krásy. Ostatní holky byly tak vyšňořené a o tolik víc odhalené. Cítila jsem se nepříjemně a nedůstojně, byla jsem tak hodně jiná. Pak se mě zeptala porota, co je můj koníček. A já řekla, že sbírám ptáčky Tweety. Všichni se rozesmáli a já měla co dělat, abych se nerozbrečela.,“ vzpomínala.

Tehdy nevyhrála, ale v životě prý ano. Je součástí módních kampaní v Paříži, nosí šaty, které jí nejen jsou, ale ve kterých se už podle svých slov nemusí skrývat. Modelka nedávno zveřejnila své fotografie z mládí na sociálních sítích. „Přála bych si, aby mi tehdy někdo řekl, že budu žít ve svém snu. Dokonce ještě tlustší, ale šťastnější!“ povzdechla si.