Vypadám jako Britney Spears po 15 dětech, chlubí se obézní zpěvačka

Zpěvačka si umělecké jméno vybrala podle zmizelého delfína z filmu Ace Ventura: Zvířecí detektiv. Snowflakes, což v překladu znamená sněhová vločka, v novém klipu My Mission Is You vystavuje na odiv své plné tvary.

Oblečená je v kostýmech inspirovaných klipem Toxic od Britney Spears. Objeví se v průsvitném trikotu pokrytém flitry nebo v červeném latexovém kostýmku.

„Myslím, že vypadám jako Britney po 15 dětech. V showbyznysu má každý dokonalé tělo a nechává se upravit ve Photoshopu, aby vypadal bezchybně, ale je to na míle vzdálené realitě,“ řekla bývalá švadlenka.

„Jsem něco nového a myslím, že když jsem větší zpěvačka, může mi to pomoci, protože v dnešní době je těžké vyniknout. Pomůže, pokud máte něco speciálního, díky čemuž si vás snadno zapamatují,“ dodala.

Rodačka z Budapešti věří, že prorazí a stane se světovou hvězdou. Má prý už hodně fanoušků a dostává také spoustu nabídek k sňatku.

Podívejte se na taneční kreace Snowflakes:

Britney Spears v klipu Toxic: