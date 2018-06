Oběť tabáku: střední ucho

nekuřaček, že do věku pěti let onemocní infekcí středního ucha. Takový je závěr studie, do níž australští vědci zahrnuli více než 8500 žen. Lékaři soudí, že chemické zplodiny z cigaret způsobují závažné změny v buňkách středního ucha už u plodu a zároveň snižují celkovou imunitu, proto je dítě už od narození náchylnější k infekcím. Výsledky tohoto rozsáhlého sledování uveřejněné v srpnovém čísle amerického lékařského časopisu Pediatrie pouze potvrzují závěry všech předchozích studií, jež jednoznačně prokázaly zhoubné následky pasivního kouření na lidské zdraví.