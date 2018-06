Obermannová: Ráda bych si s Havlem o své knize promluvila

12:53 , aktualizováno 12:53

Spisovatelka Irena Obermannová popsala ve své Tajné knize vztah s Největším Čechem alias Václavem Havlem. Někteří tvrdí, že si poměr vymyslela, jiní ji odsuzují za to, že o něm napsala. Sám Havel se od knihy distancoval a Obermannovou tím prý velmi zklamal. Ráda by si to s ním vyříkala.