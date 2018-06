Oběma reality show vévodí Moraváci

V domě i ve vile bydlí, nebo nějakou dobu bydlelo patnáct lidí, u obou soutěží jich je devět z Moravy a šest z Čech. U VyVolených převažují Ostraváci, v Big Brotherovi je Morava zastoupena celá, od Ostravy, přes Olomoucký a Zlínský kraj, po Brno.

Narozdíl od televizní show je ve skutečnosti poměr Moraváků vůči Čechům 1:3 (tři čtvrtiny z 10,2 milonů jsou Češi, jedna čtvrtina 2,5 milionů je Moraváků).

Soutěžící vybíraly do hry týmy lidí, u Big Brothera měl hlavní slovo psychiatr, u VyVolených se o předvýběr postaral realizační štáb. I když rozhodující slovo měli diváci, vypadá to, že Moraváci zaujali už při castingu. Je možné, že jsou bezprostřednější, akčnější a do podobné reality show se víc hodí? Nebo víc potřebují peníze? "Rozhodně to nebyl záměr, žádná demografická kritéria jsme při výběru neměli," řekl iDNES mluvčí Big Brothera Adam Kotalík.

Prima vyslala v průběhu soutěže do vily dva nové soutěžící a oba jsou z Moravy - Martin z Ostravy, Jindra z Třince. Totéž Velký Bratr. Jeho noví hráči Oksana, David Hartman i Petr Smětala, který už byl ale mezitím diváky vyřazen, všichni bydlí na Moravě.

"Rozhodně je to náhoda. Při výběru hrálo roli spoustu jiných věcí, ale rozhodně ne místo bydliště," uvedl pro iDNES psychiatr Robert Kučera, který soutěžící do Big Brothera vybíral. "A že v průběhu hry přišli do domu opět tři Moraváci? Náhoda," opakuje znovu. "Dostali se tam proto, že jsou všichni hodně zvláštní." Nejhorší je podle něj David, Oksana je hysterka a jinak velmi inteligentní Petr Smětala má prý minimální schopnost empatie. To, že by Moraváci byli pro podobné televizní hrátky typu reality show vhodnější, to Kučera důsledně odmítá.