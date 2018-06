Obec získala zdevastovaný statek

Zdevastovaný areál bývalé Osevy v těsné blízkosti kostela a opraveného domova důchodců totiž konečně získala majitele, který má zájem se o ruiny postarat. "Statek hyzdí obec, a chtěli jsme s ním proto něco udělat," vysvětlil důvod, proč o ruinu usilovala obec, František Palát. "Celé řízení bohužel trvalo dlouho, nakonec jsme však smlouvu o převodu majetku na obec s pozemkovým fondem podepsali," sdělil starosta a dodal, že úřad bude moci se statkem nakládat od prvního července. "Pozemkový fond převzal od likvidátora státního podniku Oseva majetek v roce 1996 a to ve stavu, který nelze označit za dobrý. Fond přistoupil ke zpracování privatizačního projektu. V průběhu schvalovacího procesu byl na majetek uplatněn restituční nárok ze strany církve. Došlo k zastavení privatizačního procesu," vysvětlil liknavost Pozemkového fondu ČR jeho mluvčí Michal Bureš. O neoprávněném nároku církve pak úřady rozhodly až v roce 1999 a nějakou dobu trvaly i další formality "Vždy se musí počkat, než se věc administrativně dořeší. Ministerstvo financí schválilo bezplatný převod letos v květnu," podotkl Bureš. Majetek, který léta chátral, nyní spolyká desítky milionů ať na obnovu nebo na demolici. Starosta však zatím neví, co přesně obec podnikne. "Je v našem zájmu, dotáhnout to do konce. Letos připravíme varianty využití. Bývalé konírny jsou úplně propadlé, stáje rozbořené, jedna stodola vyhořela. Ze stájí u silnice na Jaroměřice padaly kusy zdi na vozovku, teď jsou tam podpěry," popsal stav majetku starosta, který soudí, že pro komerční účely se areál nehodí. "Není to lukrativní lokalita, kde by někdo využil téměř hektar plochy v centru vesnice. Půda je navíc podmáčená močůvkou," pokrčil rameny Palát. "Obec by určitě měla do opravy investovat. Na rozpadlé stodoly není pěkný pohled," řekla místní obyvatelka Marie Fajmonová. Také Miloslava Ludvíková je toho názoru, že se obecní úřad má o majetek postarat. "Je potřeba, aby to spravili nebo zbourali," uvedla Ludvíková. "V rozpočtu pro příští rok bude tento problém prioritou. Necháme vyjádřit i místní lidi. Máme zde stavebníky, kterým bychom mohli při postupné demolici budov levně odprodávat stavební materiál. Zachovalejší stodolu bychom si nechali na sklad a pro hasičskou zbrojnici," zvažoval starosta Palát.