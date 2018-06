Obdivovatelka Richarda Gera unikne vězení

Rozvedená rodačka z Kassellu a matka čtyř dětí ve věku od 16 do 22 let v minulých 14 měsících poslala do Gerovy kanceláře v Greenwich Village nejmíň 1000 faxů a osobně tam šestkrát zašla.

Vzkazy typu "Chci být s tebou", "Smrt je zřejmě to nejlepší", "Vezmu si pistoli a zastřelím se" či "Zůstanu s tebou navždy" nechávala na hercově telefonním záznamníku. Gerova sekretářka marně posedlou dámu vyzývala, aby přestala volat.



Policisté Reichertovou-Habbishawovu zatkli 30. dubna na další výpravě do kanceláře. Nesplní-li podmínku soudce, tedy neodjede-li do Německa a nenechá-li Gera na pokoji, hrozí vehementní Němce

rok vězení.