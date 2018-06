Obchodníkova cesta z kopce

Co má člověk dělat, když se stane bezdomovcemPŘÍBĚH Z ULICEMěl velký dům, dvě auta, hezkou manželku, hodné děti a čerstvě založenou soukromou firmu. Dnes je jeho největší radostí, když se podívá do kasičky, kterou si plní desetikorunami. Nutně si potřebuje koupit brýle. Jak se Karel dostal z blahobytu a rodinné pohody na ubytovnu pro nejchudší lidi? Ta cesta na dno vůbec nebyla složitá. Karel žil v okresním městě nedaleko Prahy. Jeho dospělé děti se už odstěhovaly z domu a on se s manželkou rozhodl, že začnou podnikat. Otevřeli si butik s luxusním oblečením. Brzy nato se jim však nešťastnou náhodou zničila nová zásilka zimních kabátů, bund a kožichů. Z úspěšných podnikatelů se stali dlužníci. Potíže z obchodu se přenesly i do manželství, po krachu firmy přišel rozvod. Dům i auto bylo třeba prodat, aby se bývalí manželé zbavili statisícových dluhů. Zbytek peněz si rozdělili. Manželka začala nový život v novém bytě, Karel peníze vložil do společné domácnosti s další partnerkou. Ta však po čase Karla vyhodila z bytu. V den svých šestačtyřicátých narozenin se stal bezdomovcem. Za manželkou nechtěl jít, požádat o pomoc děti se styděl. Několik dní bloumal ulicemi rodného města a rozhodl se odejít do Prahy. V ěřil, že tady bude mít více šancí postavit se zase na nohy. Mimochodem, více než polovina bezdomovců v hlavním městě nejsou jeho původní obyvatelé. Přijíždějí ze všech koutů republiky se stejnou vidinou jako Karel. Jen co na hlavním nádraží vystoupil z vlaku, pochopil, kde bude nejbližších pár týdnů bydlet. "Když jsem tam všechny ty houmlesáky uviděl, myslel jsem, že se zblázním. Měl jsem v živé paměti záběry v televizních zprávách, jak na ně vlítli policajti. Ty obrázky mi připadaly jako z jiného světa, jako že mě se netýkají a nikdy týkat nebudou. A teď jsem tu stál mezi nima a očima hledal místo, kde se ubytuju," vyprávěl mi později. Karel se na nádraží nezdržel. Hned druhou noc ho okradli. Zmizely mu nejenom poslední peníze, ale i všechny doklady. Svůj nový "domov" musel opustit, pokud se nechtěl stát obětí policejní razie. Mezi "lidskou spodinou", jak říkají ti, kdo mají kde bydlet, byl přece jenom krátce a víc než strach z policejních represí u něj "zaúřadoval" stud. Několik nocí spal na lavičkách v parcích, celé dny přemýšlel, co má dělat. V ěděl, že bez "papírů" a peněz nemá nikde šanci. Jednoho dne uviděl ve stanici metra svého bývalého spolužáka ze základní školy, jak prodává nějaký časopis. "Popovídám si s ním a půjdu dál," pomyslel si. Aniž by se vyptával, pověděl mu kamarád o svém podobném osudu a o tom, jak mu pomohlo prodávání časopisu, který nabízejí bezdomovci. Karel přiznal barvu - je na tom stejně. Kamarád ho proto poslal k nám - do občanského sdružení Nový prostor, který časopis vydává. Tak jsem ho vlastně potkala poprvé. V elice mě překvapilo, jak svůj osud dobře snášel, nežehral, naopak, velice živě se zajímal, co má udělat pro to, aby se mu vedlo lépe. Ani jednou se nezeptal, co pro něj uděláme my. To mi bylo na něm velice sympatické. Zásadním postojem našeho sdružení totiž je, aby si bezdomovci pomohli ze své situace sami, aby nespoléhali, že se o ně někdo postará. Je to přesně podle jednoho čínského přísloví: Proč dát člověku zadarmo rybu, když ho můžeme naučit ulovit ji. Karlovi jsem vysvětlila, že Nový prostor mu pomůže pouze tím, že mu umožní prodávat svůj časopis. Prvních deset výtisků u nás každý dostane zadarmo a jejich prodejem si vydělá dvě stě korun. Jak s nimi naloží, je jeho věc. Karel okamžitě přišel do redakce Nového prostoru (dříve Patron) a za stovku si koupil dalších deset čísel. Z druhé půlky výdělku zaplatil nocleh na ubytovně a jídlo. Bylo to jeho první teplé jídlo po pěti dnech. Karel vůbec nechtěl využít možnost ubytovat se alespoň na čas zadarmo u Armády spásy nebo u Naděje. Nechtěl ani, abychom ho zavedli k sociálnímu kurátorovi, který mu mohl dát nějaké poukázky na jídlo a oblečení. Požádal jen, abychom mu pomohli obstarat nové doklady. Ačkoli má střední školu a pár semestrů vysoké, nedokázal si poradit s dotazníky. Bez brýlí do nich nevidí... Už na ně měl v kasičce našetřeno, ale musel si koupit nové boty. Před pár dny mu vykradli pokoj na ubytovně. Zmizela nejenom kasička, ale i oblečení a kosmetika. "Ten hajzl mi dokonce ukradl i poloprázdnou zubní pastu," bezmocně rozhodil rukama, když mi svůj zážitek vypravoval. "Asi opravdu neměl co do huby, když ji ukradl," politoval zloděje vzápětí. Karel se už nikdy nechce vrátit domů. Jeho syn sice telefonoval k nám do sdružení a sháněl na otce kontakt, ale Karel to odmítl. "Musím si pomoci sám," opakuje pokaždé, když toto téma nahodím. Jeho nejbližším cílem je sehnat si v Praze stálé zaměstnání a byt. Dostal nabídku pronajmout si auto a rozvážet pizzu. Chtěl by, ale bez brýlí se bojí sednout za volant. Aby si na ně vydělal, musí brát i "kšefty pod úroveň", jak říká. T ím posledním bylo natáčení filmu Pohádka o rytíři s australskou filmovou hvězdou Heathem Ledgerem.