Obce dotují dopravu lidí do zaměstnání

Pomoci obyvatelům s cestou do zaměstnání se stále častěji odhodlávají města i vesnice, kromě běžných linkových spojů obce dotují i spoje do podniků v jiných městech.Vysočina - Pokud totiž obce chtějí, aby se měli lidé jak dostat domů z pozdějších směn, tak jim ani nic jiného nezbývá. Okresní úřady totiž financují jen základní dopravní obslužnost, tedy spoje do třetí hodiny odpolední. Na Třebíčsku, potýkajícím se se suverénně nejvyšší nezaměstnaností v regionu, přišli s takovouto iniciativou jako první Náměšťští. "Dopravce jsme požádali o zavedení linky do Rico Veverská Bitýška. Počet zaměstnanců z Náměště a okolí se zvyšuje, přičemž v současné době speciální linkou dojíždí kolem pětadvaceti žen, které se dříve do práce v jiném okrese dostávaly velmi problematicky," vysvětlil starosta Vladimír Měrka. Na provoz autobusu pro pětačtyřicet lidí, doplácí radnice třicet tisíc korun měsíčně. O zřízení nového spoje usilují také Moravské Budějovice, další obce ležící na trase I/38 Jihlava - Znojmo. Tentokráte se jedná o opačný směr a dopravu zaměstnanců do jihlavského strojírenského podniku Bosch Diesel. Starostové tak chtějí vyhovět žádostem obyvatel. "Lidé, kteří v podniku pracují, musí respektovat požadavky firmy, ale nemají se jak dostat z Jihlavy a naopak, protože v té době nejede žádný linkový autobus. Lidé řeší dopravu vlastními auty, ale protože dojíždějících stále přibývá, rozhodli jsme se sami zřídit nový spoj," vysvětlil moravskobudějovický místostarosta Radek Doležal. Nový spoj by měl nahradit i některé odpolední, městem již dotované autobusy do okolních obcí. "Linku bychom nahradili novou, která by vlastně zajišťovala dopravu mezi Moravskými Budějovicemi a Jihlavou s tím, že možnost připojit se má kterákoliv obec na této trase," vysvětlil Doležal, podle něhož by měla být snaha umožnit lidem pracovat ze strany vedení radnic samozřejmostí. "O to jsou pak nižší náklady na sociálních dávkách a různých podporách při nezaměstnanosti," dodal Doležal. Druhým důvodem, proč Moravskobudějovičští žádají o zavedení nového spoje je fakt, že Jihlava se stala krajským městem a obyvatelé se nějak musejí dostat na krajské úřady, aby si mohli vyřídit potřebné záležitosti a samozřejmě i dostat se zpět domů. Podle předběžných jednáních s dopravcem a referátem dopravy okresního úřadu Třebíč by se pro potřeby obyvatel upravil spoj na lince Hrotovice-Moravské Budějovice-Jihlava. Zřídily by se nové zastávky v obcích a přibyly by nové spoje, například s příjezdem do Jihlavy před šestou hodinou ranní a šestou odpolední či odjezdem z Jihlavy kolem páté hodiny odpolední. "Bylo zahájeno jednání s dopravcem o změně licence na této lince. Předpokládáme, že k 29. červenci by už mohly na lince jezdit nové spoje," řekl vedoucí referátu dopravy Jan Zahrádka. Dodal, že Co se týče financování, o tom se bude ještě jednat, přičemž Zahrádka nevyloučil případnou spoluúčast okresního úřadu. "Okresní úřad však může hradit jen veřejnou autobusovou dopravu a ne speciální linky do konkrétního podniku," dodal Zahrádka. Žádost na zřízení nové linky z Budějovicka je podle třebíčského dopravce letos jediná. "Celkem zajišťujeme kolem sedmi set spojů. Hlavní část pro okresní úřad Třebíč a asi dvacet procent pro obce, které je samy hradí," řekl Jiří Špaček, ředitel největší třebíčské dopravní společnosti Trado. Již dva roky jezdí speciální spoj hrazený městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem, který vozí bystřické obyvatele za prací do Rica Veverská Bitýška. Velkomeziříčská radnice zase hradí spoj Velké Meziříčí-Mostiště-Nemocnice sv. Zdislavy. O zřízení nového spoje budou jednat i v Novém Městě na Moravě. "Máme tady žádost obyvatel na zřízení ranního spoje do jihlavského Bosche. Budeme se tím ale teprve zabývat," řekl vedoucí odboru místního hospodářství Jiří Filip.