Občas o sobě pochybuji, říká Aneta Langerová

"Myslím, že je to naprosto přirozené a říká se tomu depka. Ne, že bych se nějak litovala, ale občas mám pochybnosti, jestli dělám věci správně. Ale řekla bych, že je to přirozené," přiznává Aneta, která má na deprese osvědčený lék. "Pomáhá mi, když o tom napíšu píseň. Ráda dostávám emoce do písní," tvrdí zpěvačka.

K dobré náladě jí pomáhají i trofeje, které sklízí téměř ve všech hudebních anketách. Ceny si však Aneta nevystavuje, naopak je pečlivě schovává. "Ceny si nikde nevystavuju, protože táta vždycky říkal, že jakákoliv cena je jen lapač prachu. Jsem naučená, že je musím uschovat a podívat se na ně, jen když mi je hodně úzko a mám pocit, že jsem nic nedokázala," prozradila Aneta.

Zpěvačka navíc přiznává, že důležitější než hmotné ceny jsou pro ni kladné reakce jejích fanoušků. "Pro mě je výhra v hudbě, když člověk dokáže oslovit lidi písničkami, u kterých se smějou nebo brečí, a dokáže v nich vzbudit emoce. To je pro mě největší cíl," přiznává. Zároveň ale dodává, že jí stejnou radost přináší i uznání jejích hudebních kolegů. "Jsem ráda, že mě respektuje hodně muzikantů, což bych si chtěla zachovat a nechtěla bych je zklamat," přeje si Aneta.

Zpěvačce se ale daří nejen v pracovním životě, ale i v soukromém. I když je Aneta známá tím, že nerada informuje veřejnost o svém soukromí, přesto prozradila, že má známost. "Nejsem sama a jsem šťastná. Důležitá informace podle mě je, že jsem spokojená, a zbytek nemá smysl tahat do médií, protože to může i hodně ublížit. Nejsem extrovert, abych se s každým bavila o svém vztahu. Takže si chci soukromí chránit zuby nehty," stojí si Aneta za svým.

Uplynulý víkend byl pro Langerovou víc než úspěšný. Zpěvačka se v pátek zúčastnila slavnostního udílení hudebních cen Žebřík 2008, odkud si odnesla hned dvě ceny, stejně jako kapela Chinaski. Hvězdou večera se ale stala skupina Kryštof, která proměnila hned tři nominace a svým fanouškům během slavnostního předávání také zahrála. Na pódiu se převedli také slovenští Horkýže slíže s hosty z kapely Wohnout, nováčci na hudební scéně Toxique, kteří zaskočili za skupinu Clou a hřebem se stal zpěvák kapely Deep Purple Glenn Hughes, jehož vystoupení doplnila skupina Czech All Stars Band složená z členů Monkey Business.