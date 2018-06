Občanské judo po šestnácti letech končí a s ním i moderátorka Danková

Nova se ale prý jen snaží hledat jiné formáty a nevylučuje, že Danková by mohla být jejich součástí.

"Televize není fér, tohle je prostě život. Podle mě to byl dobrý pořad a dobrý formát, ale já o ničem nerozhoduji, moje televize to není,“ řekla Danková deníku Blesk.

O tom, že pořad ve své stávající podobě na jaře skončí, prý ale dlouho věděla. "Na toto jaro jsme počítali jen s určitým počtem epizod. S týmem pořadu jsme se na tom domluvili a s Pavlínou vedení televize komunikovalo dlouhodobě. Věděla, že hledáme možnost, jak formát zatraktivnit. Nebylo to, že by dostala vyhazov ze dne na den," řekla iDNES.cz mluvčí televize Nova Michaela Fričová.

Televize se prý další spolupráce s Dankovou nezříká. "Teď vzniká podzimní schéma, takže je předčasné tvrdit, že něco definitivně končí. Bude prostor i pro jednání s Pavlínou Dankovou," dodala.

TýTý 2010 - Josef Klíma

Přesto se zdá, že se Nova zbavuje dalšího publicistického pořadu. Za to, že se kdysi rozloučila s tvůrci pořadu Na vlastní oči se jí dokonce v sobotu během předávání cen TýTý dostalo od jednoho z nich poděkování. "Nebýt toho, že jste náš pořad zrušili, nevznikla by Soukromá dramata, za která mám teď tuhle cenu," řekl oceněný Josef Klíma.

Nova však trvá na tom, že se publicistiky vzdát nechce a naopak vychází vstříc poptávce diváků. "Občanské judo je pořad, který vysíláme šestnáct let v téměř nezměněné podobě a my chceme mít v pořadu nové věci, přizpůsobit se trhu, jednotlivé pořady modernizovat a obměňovat. Hledáme nové formáty a souvisí to i se sledovaností. Občanské judo ji mělo dlouhodobě průměrnou. V cílové skupině to bylo asi 30 procent," uvedla Fričová. O zmíněných nových formátech zatím nic neprozradila.