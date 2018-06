Občan Clinton, pracující důchodce

William Jefferson Clinton

42. prezident USA * narozen 19. srpna 1946 v Hope (Arkansas)

* vzdělání: právník (Georgetown University a Oxford University)

* nejmladší guvernér Arkansasu (1978), zvolen celkem pětkrát dvakrát zvolen prezidentem USA (1992,1996)

* v průběhu roku 1998 mu hrozilo sesazení Sněmovnou kvůli křivému svědectví v aféře Monica Lewinská, v roce 1999 obvinění zbaven Senátem

* manželka: Hillary, právnička, nyní senátorka

* dcera: Chelsea (narozena 1980)

* koníčky: detektivky, latinskoamerická literatura, golf

* oblíbené jídlo: hamburger

Prezident Bill Clinton jedná s izraelským premiérem Ehudem Barakem v Camp Davidu (17. července 2000) Bill Clinton s dcerou Chelsea rozmlouvá s guvernérem Okinawy Keiichim Inaminem po příletu na summit G8, 21. července 2000. Americký prezident Bill Clinton, jeho ruský protějšek Vladimír Putin a japonský premiér Joširó Mori na japonském summitu zemí G8. (22. července 2000) Americký prezident Bill Clinton zahájil nominační sjezd americké Demokratické strany v Los Angeles. Ve svém projevu k více než 4 300 delegátům vyzval Američany, aby současného viceprezidenta Ala Gorea zvolili budoucím prezidentem Spojených států. (15.8.2000) Nigerijský prezident Olusegun Obasanjo doprovází amerického prezidenta Billa Clintona, s kterým se po dvoudenní návštěvě země rozloučila také jednotka nigerijských vzdušných sil. Clinton poté odcestoval do Tanzánie, kde se zúčastnil jednání o míru v sousední Burundi. Mírová smlouva mezi hutušskými povstalci v Burundi a Tutsii ovládajícími burundské vládní úřady a armádu však podepsána nebyla (28. srpna 2000). Nově zvolený prezident USA George Bush s výmluvným gestem a odstupující prezident Bill Clinton těsně před tím, než společně odjeli z Bílého domu k washingtonskému Kapitolu, kde v 18:00 SEČ proběhne slavnostní inaugurace. (Reuters 20. ledna 2001) Jednu z mezinárodních osobností, jejichž portréty jsou na výstavě k vidění, Billa Clintona, zachytil fotograf MAFY Herbert Slavík. (19. 3. 2001) Marnou snahu Agassiho v boji s Grosjeanem sledoval i bývalý americký prezident Bill Clinton. Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton po příletu na pražské Fórum 2000 Bývalý americký prezident Bill Clinton se v Praze účastní mezinárodní konference Fórum 2000. Jeho pobyt provázejí přísná bezpečnostní opatření. (15. října 2001)

Když 11. září šokovaly svět události v New Yorku a ve Washingtonu, byl právě Bill Clinton na druhém konci světa, na přednáškovém turné v Austrálii. Ještě než pro něj jeho nástupce George Bush poslal vojenské letadlo, aby jej dopravilo zpět do Ameriky, vzkázal svým krajanům, aby se v těchto mimořádných chvílích semkli kolem prezidenta a bojovali proti teroru. Také Bill Clinton je stále možným cílem teroristů.Podle prohlášení Al-Kajdy figuruje v seznamu terčů na předním místě - vedle George Bushe mladšího a jeho otce. Ostatně za Clintonovy administrativy bylo zmařeno nejméně patnáct pokusů o teroristický útok. Ve svých pětapadesáti letech nedokáže mladý exprezident odpočívat. Je totiž pověstný svou energií, a tu pochopitelně neztratil ani teď.Když byl ještě ve funkci, noc co noc zářila jeho okna v Bílém domě tak, že jej mnozí novináři přirovnávali k vysokoškolské koleji v horečném zkouškovém období. Dlouhé měsíce se spekulovalo, co bude Bill Clinton dělat coby důchodce. A byly to někdy fantastické nápady: mohl by prý usilovat o post francouzského prezidenta, točit bondovské filmy, odstěhovat se na klidný britský venkov a tak dále.Skutečnost je prozaičtější. Svůj čas nyní Bill Clinton dělí mezi přednášková turné po celém světě a psaní pamětí. I když není "exprezidentská" renta zanedbatelná - na letošní rok zněl Clintonův šek s důchodem na 161 200 dolarů, peníze za přednášky jsou také vítané. Za první projev po odchodu z funkce na počátku ledna ve floridské Boca Raton dostal sto tisíc dolarů, mnohdy vyšší částky jej však čekají v zahraničí.Květnové přednáškové turné po Evropě mu podle jeho sekretariátu vyneslo nejméně milion dolarů. Když počátkem srpna oznámilo prestižní newyorské nakladatelství Alfred A. Knopf, že Clinton vydá do dvou let své paměti, "otevřenou, důkladnou a upřímnou výpověď" exprezidenta, informace překvapila hned dvakrát. Jednak tím, že se Clinton přece jen pouští do psaní memoárů, ve kterých prý nehodlá vynechat ani choulostivé pasáže ze vztahu s Monikou Lewinskou, jednak výší přislíbeného honoráře: ten má činit rekordních deset až dvanáct milionů dolarů."Bill Clinton ještě neřekl své poslední slovo," prohlásil před několika měsíci někdejší člen prezidentova štábu John Podesta. Bylo to v době, kdy Bill Clinton přestěhoval své kanceláře do Harlemu, slavné černošské čtvrti v New Yorku. Zvažuje, že bude pracovat na rasovém usmíření. Občan Clinton to však s náhlým přechodem do normálního života nemá jednoduché. Začátky byly zvláště obtížné - nevěděl, jak se pohybovat bez rozsáhlého štábu, létat na normálních linkách, jak použít bankomat či mobil."Každou chvíli narazím na lidi na letišti, co se na mě dívají a myslí si, že se hrozně podobám Billu Clintonovi," žertuje sám exprezident. "Dokonce ani už nemám vlastní letadlo a musím létat běžnými linkami. Zprávy mi nedodává CIA, musím číst noviny stejně jako vy." Rovněž osobní život exprezidenta běží po jiných kolejích.Jeho žena Hillary je nyní úspěšnou senátorkou za stát New York, a většinu času tudíž tráví ve Washingtonu. Jedenadvacetiletou dceru Chelsea nyní dělí od rodičů dokonce Atlantik. Po úspěšném zakončení čtyřletého studia na Stanfordově univerzitě v Kalifornii se nyní vzdělává na univerzitě v anglickém Oxfordu. Ten ostatně v šedesátých letech navštěvoval i její otec.A tak je po většinu času Bill Clinton spolu se svým zlatým retrívrem Budym a několika agenty Secret Service jediným obyvatelem nového domu v městě Chappaqua ve státě New York. A lidé tady říkají: "Máme slavného souseda."