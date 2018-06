Obavy z letopočtu 2000: mediální hit loňského roku

Pravdou totiž je, že poslední minuty starého a první nového roku neměly přinést a také nepřinesly nic dobrého. Německým policistům se podařilo zlikvidovat několik desítek silných bomb, umístěných v centrech největších německých měst, jen několik vteřin před půlnocí. Explozivní síť byla dílem dosud neznámé sekty,která chtěla potrestat bezbožné lidstvo. Stejně tak byl v poslední hodině roku 1999 zlikvidován počítačový vir, který bohužel už před tím narušil a vyřadil z provozu řadu komputerů v Asii. Škody nejsou zatím vyčísleny, ale půjdou do miliard. OhrožeEva Vacková se svou dcerou Lucií, druhou toho jména v motolské nemocnici... ny byly miliony lidských životů. A do třetice všeho špatného: zatímco Evropa už spala po vyčerpávajících oslavách, ve Spojených státech měli plné ruce práce s dalším virem, který ohrozil mimo jiné i jaderné elektrárny. I ten se nakonec podařilo zneškodnit, ale jen za cenu obrovských škod a ztráty lidských životů. Tyto události však v novinách nenajdete. Všechny tři jsou fikce, zpracované jako televizní film. Zpracované velmi realisticky. V zásadě ukázaly svět takový, jaký měl podle všeho o Silvestru skutečně být - podle představ šířených řadou médií, ale i nejrůznějších prognóz a analýz. Oba filmy zachycující boj s viry odvysílaly i tuzemské televize - první nazvaný Virus 2000 nabídla TV Prima před Silvestrem, druhý Y2K TV Nova v neděli 2. ledna. Film společnosti NBC Y2K vyvolal po odvysílání ve Spojených státech (18. 12.) značnou nervozitu. Mnohé firmy,působící především v oblasti energetiky, zažily "bouři" telefonátů znepokojených zákazníků. Časopis Computerworld otiskl článek, v němž spekuloval, že film bude inspirovat řadu nabourání počítačových sítí.Lidstvo se zdokonalilo ve dvacátém století v řadě ohledů například se naučilo lépe a masověji zabíjet, likvidovat nepohodlnou přírodu, ale také úžasným způsobem strašit samo sebe. Příchod roku 2000 je toho víc než pádným důkazem. Ostatně, to strašení je značně výnosné. Je pravda, že řada počítačů i dalších přístrojů mohla mít vážný problém s datem 2000, protože se léta programovalo jen se dvěma čísly, nahrazujícími letopočet, aby se ušetřila drahá paměť. Mohlo se stát, že by náhlý přesun "do roku 1900" nepřežily. Z tohoto důvodu nešlo o nějaký humbuk, ale o poměrně reálnou hrozbu, a důležité bylo, aby se zmenšila na minimum. Jenže jakmile se tohoto jinak ryze technického problému ujala média, vypukla hysterie. Na jedné straně sice pomohla donutit vlády a velké společnosti, aby věnovaly na přípravu počítačů potřebné a nikoli malé finance, na druhé vyvolala v řadě lidí těžko definovatelné obavy z událostí, které nastanou, až se na kalendáři objeví magická číslice 2000. V britském deníku The Guardian autoři Mike Jay a Michael Nev označili tento stav jako nedostatek sebedůvěry lidí k tomu, aby si dokázali představit století, které nadchází. Vědí, že jsou na prahu něčeho. Ale netuší čeho.Pesimisté, kteří v koutku duše doufali, že nejmodernější lidské technické hračky selžou, nemusí rezignovat. Další problém a možná katastrofa může nastat letos 29. února. Někteří programátoři nepočítali s tím, že tento rok je přestupný (přestupné jsou letopočty, jejichž poslední dvojčíslí je dělitelné čtyřmi, ale také století, jež jsou dělitelná čtyřmi sty - a to je právě případ roku 2000). Jiný zádrhel může přinést 1. leden 2070. Aby totiž byla odstraněna takzvaná chyba roku 2000, řada programů konečná dvojčíslí 70-99 přiřkla dvacátému století a 00-69 století jedenadvacátému. V roce 2070 tedy "brouk" opět zahrozí. Tím ovšem problémy zdaleka nekončí. K 1. lednu 2108 skončí datace systémů MSDOS. I když je těžko představitelné, že by se ještě používaly. A úplný zmatek by nadělal v počítačích, pokud by vypadaly jako dnes, 1. leden 10 000. Rok vyjádřený pěti čísly, to už vypadá na pořádného brouka. Ovšem i toto datum by přežily současné počítače Apple MacIntosh. Ty by měly problémy s kalendářem až 1. ledna 29 940. Je to tedy dobré, pořád se máme čeho bát.Drobné potíže se 1. ledna 2000 objevily téměř všude na světě. Například členové fanklubů seriálu Star Trek byli velmi překvapeni, když právě jejich oblíbenou sérii, v níž lidstvo používá dokonalou techniku, postihl problém Y2K. Na internetové stránce společnosti Paramount byl uveden vysílací čas nové řady jednoho z pokračování Star Treku - dobrodružství kosmické lodi Voyager na 1. ledna 1900. Internetové stránky některých institucí na celém světě ukazovaly v prvních hodinách roku 2000 nejčastěji, že se píše rok 19 100. To postihlo i US Naval Observatory ve Washingtonu, která udává oficiální data o pozici Země, Měsíce, planet a hvězd. V některých zemích podlehli lidé panice z kolapsu počítačů a trávili Silvestra ve stanech, vyzbrojeni dekami, zásobami potravin a vody. Jak napsal o jedné takové oslavě v Berlíně deník BZ, byla to ta nejnudnější silvestrovská noc v celém městě. Účastníci sice nemohli dát přímo najevo své zhnusení z faktu, že se nic závažného nestalo, ale jejich kyselé obličeje a opatrné odpovědi byly jednoznačné. Ani fanatické sekty se nedostaly ke slovu, když nepočítáme dva případy z Izraele, kde byl jeden Američan zadržen na Olivetské hoře, kde volal, že "ho vyslal Bůh" a další byl eskortován do nemocnice, když křičel, že "nadešel konec světa". Nejlaxněji se k obavám z příchodu roku 2000 postavili Španělé. Devadesát procent z nich prohlásilo, že své počítače na příchod nového data nijak nepřipravovali a rovněž tak víra v katastrofu, hrůzu a zmar byla minimální. Takže celosvětová bilance uplynulého Silvestra je tradiční - zranění a několik mrtvých z neopatrného užívání pyrotechniky, nějaké ty požáry, obrovské množství bolehlavů a utržených ostud následkem konzumace alkoholických nápojů. Přece jen se však dal příchod roku 2000 využít i jiným způsobem než ke strašení, bilancování nebo zábavě. Deník The New York Times v prvním vydání v novém roce konečně opravil chybu, ke které došlo před více než sto lety - 6. února 1898. Tehdy při číslování počtů vydání omylem po čísle 14 499 následovalo nikoli 14 500, ale 15 000. V sobotu 1. ledna tedy vyšel známý deník s číslem 51 254, zatímco o den dříve stálo v záhlaví 51 753. vydání.