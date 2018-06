Obamovou přirovnali k Marii Antoniettě za luxus v době krize

I když si Obamová cestu a ubytování platila sama, americký daňový poplatník stejně musí platit její ochranku. I to je v USA zdrojem znatelné hořkosti, kterou živí zejména konzervativní média. Kritika je ale slyšet i zleva.

Sloupkařka bulvárního deníku New York Daily News Andrea Tantarosová označila Obamovou za materialistku. Navíc ji nazvala moderní Marií Antoinettou, podle francouzské královny, která vedla rozmařilý život, zatímco lid hladověl.

"Zatímco mnoho z nás je v nelehké situaci, první dáma tráví několik dní v pětihvězdičkovém hotelu na módním Costa del Sol v jižním Španělsku se 40 'nejbližšími přáteli'," napsala sloupkařka.

Michelle Obamová odpočívala ve Španělsku, o její osobu byl velký zájem

I když ve skutečnosti Obamová byla ve Španělsku se svou mladší dcerou Sashou a dvěma kamarádkami, kritizovala ji na stránkách rozhlasové stanice NPR i mnohem střízlivější komentátorka Michel Martinová. Prezidentova žena si podle ní "vzala dovolenou od empatie". Cestu do Španělska také označila za špatný nápad.

"Nemyslím si, že někdo očekává, že Obamovi stráví srpnovou dovolenou na podlaze u babičky. Nezabilo by je ale, kdyby projevili trochu větší citlivost k lidem, kteří tolik chtějí uspět, ale v současnosti pro to nemohou udělat nic moc víc než doufat," napsala Martinová.

Michelle Obamová na dovolené ve Španělsku. I se svou ochrankou

Mluvčí Bílého domu Robert Gibbs uvedl, že Obamová je na dovolené jako soukromá osoba a věc nechtěl dále komentovat. Američtí novináři ale namítají, že první dámu, která aktivně vstupuje do politiky, za soukromou osobu rozhodně považovat nelze. Její cesta navíc daňové poplatníky, jak neopomenula připomenout konzervativní stanice Fox News, stojí kolem 80 tisíc dolarů denně, převážně za náklady na ochranku a doprovod. Na dovolenou také letěla jedním z letadel prezidentské letky. Cestu si nicméně zaplatila, ne tak ale její doprovod.

Předseda demokratické strany Tim Kaine se nicméně Obamové zastal. Kritici se podle něj snaží její dovolenou zpolitizovat. Jistou pachuť z cesty první dámy do Španělska tím ale zřejmě nepřekryl. Podle internetového deníku je přitom dosud populární Obamová pro demokraty před nadcházejícími podzimními volbami do Kongresu důležitá. Voličům prý stále připomíná, co se jim dříve líbilo na Obamovi. Je nicméně otázkou, do jaké míry tento obraz poškodí současný rozruch kolem její dovolené.

Michelle Obamová s dcerou Sashou na návštěvě u španělského krále Juana Carlose

Manželka amerického prezidenta strávila ve Španělsku pět dní. Americká strana rezervovala ve Villa Padierna nedaleko známého letoviska Marbella pro ubytování Obamové, její dcery, přátel a bezpečnostních pracovníků, kteří ji provázejí, prý šedesátku pokojů. Nejlevnější pokoj tu stojí 250 eur (asi 6250 Kč).

První dáma se ubytovala v jedné z jedenácti luxusních vil komplexu se zahradou a soukromým bazénem, která stojí 6000 eur na jednu noc (asi 150.000 Kč). Na závěr své návštěvy se Obamová v neděli na Baleárských ostrovech setkala se španělským králem Juanem Carlosem.