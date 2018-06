Obamová trumfla topmodelky, je na titulní straně časopisu Vogue

"Nebudu zastírat, že se o módu zajímám," přiznala Obamová. "Ale zároveň musím být praktická. Ve finále se stejně vždycky najde někdo, komu se nebude líbit, jak se strojím - lidé mají prostě rozdílný vkus," dodala první dáma Spojených států.

Obamová pro Vogue pózovala v šatech od návrháře Jasona Wu, který navrhoval i model, jenž si na sebe Obamová oblékla na inaugurační projev svého manžela, prezidenta Barracka Obamy. Ve většině případů vybírá model na titulní stranu tým časopisu Vogue, tentokrát však měla hlavní slovo první dáma. "Nepotřebovala žádnou pomoc. Miluje módu a ví, co jí sluší. Vůbec se mě neptala, co si myslím a jestli vypadá dobře. Jsem za to rád," uvedl editor časopisu Vogue Andre Leon Talley.



Manželé Obamovi

Od dob Jackie Kennedyové neprojevila média u žádné první dámy Ameriky takový zájem o její šatník. Obamové cit pro módu je však natolik pověstný, že je na dobré cestě stát se novou módní ikonou. Sama manželka amerického prezidenta říká, že je pro ni zábava vypadat krásně.

I přes to, že je Obamová ve funkci první dámy Ameriky zavalena povinnostmi, snaží se být především dobrou matkou pro své dvě děti, desetiletou Maliu a sedmiletou Sashu. "Snažím se je vozit každý den do školy, pokud je to možné. Ale zároveň je vychovávám k nezávislosti, protože vím, že někdy přijde den, kdy tu nebudu. Ale ráda mám přehled o jejich životě ve škole - chci znát jejich učitele i rodiče ostatních dětí," řekla Obamová.