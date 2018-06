Obamová je první osobností na titulce magazínu The O

Titulní strana časopisu doslova hýří barvami, protože obě dámy zvolily outfity v pestrých tónech. První dáma si oblékla sytě oranžové úzké šaty, které doplnila žlutým sáčkem s krátkým rukávem, moderátorka Winfreyová zvolila růžové šaty košilového střihu.

Uvnitř dubnového vydání magazínu The O najdou čtenáři obsáhlý rozhovor s Michelle Obamovou, ve kterém popisuje život v Bílém domě. "První dny byly jako obrovská, komplikovaná svatba, všechny návštěvy tam zůstaly až do neděle. A první pondělí bylo docela zvláštní. Říkala jsem si: Teď tu žijeme a Barack se oblékne a půjde do práce. Teď je to náš domov," vzpomíná Obamová na první víkend v Bílém domě.

První dáma je z bydlení nadšená, přesto však plánuje určité změny. "Je to překrásný dům. Když jdete ven a pak se vracíte, obzvlášť v noci, kdy je osvícený všemi těmi světly, je to nádherné," říká v rozhovoru Obamová. Zároveň však dodává, že má v plánu dům oživit. "Chci tu mít pohodlné pohovky, chci umění, které odráží tradici, a chci dát prostor i novým americkým umělcům," prozradila první dáma.