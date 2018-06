Obama se pomodlí s homosexuálním biskupem

Anonymní zdroj z Obamova týmu prý tento týden listu Politico svěřil, že právě biskup Robinson přijal pozvání, aby zahájil inaugurační ceremoniál modlitbou na schodech Lincolnova památníku.

Robinson tak zahájí Obamovy inaugurační oslavy vedené pod heslem "We are One" neboli "My jsme jednota".

Podle zdrojů pak Robinson údajně svým přátelům v e-mailu napsal, že cítí pokoru a obrovské štěstí z pozvání. "A bude to pro mě obrovská pocta, že zde budu moci zastupovat episkopální církev, lidi z New Hampshiru a nás všechny z gay, lesbické, bisexuální a transgender komunity," stálo prý dále v e-mailu.