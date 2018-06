O životě bez zpráv

Jak se vám žilo bez každodenních zpráv ve veřejnoprávní televizi?Já jsem byla mimo Prahu, kde jsem stejně neměla k dispozici televizi. Proto jsem se pokoušela sledovat dění v tisku, kde mi vadilo, že se zpravodajství příliš zaměřuje právě na televizní spor. Ale televizní zprávy mi chyběly.Myslím si, že veřejnoprávní zprávy byly mnohem dramatičtější než kdykoli jindy. Já bez zpráv nezůstal a mám dokonce možnost sledovat obě vysílání.Já jsem si je nacházel na internetu, protože nemám kabelovou televizi. Také jsem se účastnil mítinků na Kavčích horách, kde jsem zprávy sledoval, i když to nebylo zrovna nejpohodlnější. Jako koncesionář rozhodně protestuji.Já jsem byl celé svátky na horách v opuštěné vesnici, kde jsem neměl možnost televizi sledovat, a celé dny jsem jen lyžoval.Mě zprávy velice chyběly a chybí. A také mě to znepokojuje možná více než ostatní diváky, protože s tou televizí už čtyřicet let spolupracuji. Navíc to, co se tam odehrává, už odporuje slušnému chování. Rychlokvašené vedení by si mělo uvědomit, že se dere někam, kde ho nikdo nechce. A to už je lidská nevychovanost.Já jsem bez zpravodajství nezůstal. Každý den jsem byl na Kavčích horách, kde se vysílaly zprávy původního zpravodajského týmu. A jen doufám, že zvítězí pravda a inteligence nad blbostí, která představovaná panem Hodačem a rodinou Bobošíků hodlá do televize vstoupit.