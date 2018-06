O zimě a bezdomovcích

Zima ještě pořádně nezačala a na severní Moravě už na podchlazení zemřel bezdomovec. Kdyby se před vašimi dveřmi objevil promrzlý člověk bez střechy nad hlavou, poskytli byste mu pomoc? Pozvali byste ho dál a nechali ho u vás doma ohřát?Já jsem taková slitovná osoba, která na to většinou doplácí. Proto bych asi nevydržela pohled na promrzlého člověka a pozvala ho domů.No, já bych se nejprve podíval, jestli to není Jirka Kajínek. A pokud ne, tak by mě ještě zajímal obtížný hmyz. Ale i pak bych posuzoval toho člověka individuálně, jak by na mě zapůsobil. Mně už se několikrát stalo, že jsem se v tomto spálil. Proto bych asi zavolal na pomoc svou paní, která má na tohle výbornou intuici.No to asi ne. Měla bych strach ho pustit domů a asi bych se takovému člověku pokusila pomoci tak - pokud by měl zájem -, že bych mu zprostředkovala kontakt s nějakou humanitární organizací.Úplně stoprocentně. A to říkám bez jakékoli přetvářky. Už se mi jednou stalo, že jsem potkal člověka v nouzi a samozřejmě jsem mu pomohl.Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Musel bych toho člověka vidět. Ale asi ano, asi abych ho do bytu pustil.Jestli to mohu zlehčit, tak bych toho člověka stoprocentně domů pustila, kdybych věděla, že venku bylo mnohem chladněji, než jsme hlásili v předpovědi. Ale zcela vážně. Určitě bych se tomu člověku snažila pomoci. Nejspíš mu najít něco, aby se do podobné situace už více nedostal.