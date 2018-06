O vyřazených rozhoduje hlasování na internetu

"Teď je tam perfektní, bombastická atmosféra," hodnotí stručně Némethová krátce po vyřazení. "Myslím si, že to tak vydrží až do konce," věří. Podle ní vášně opadly současně s úterním odchodem Leony Lukačovičové. Ta prý stála za většinou sporů. "Kvůli ní vypadli dva, tři dobří lidé, kteří tam jinak mohli zůstat. Když pak sama odcházela, řekla nám, že se postará o naše vyřazení přes internet.



Proto si na mě dnes počkala, až půjdu. Ale já si z toho nic nedělám," říká Némethová. Zatímco se halasně vítala se svými kamarádkami, Lukačovičová stála se svým doprovodem opodál. Vzduchem prolétlo několik štiplavých slov, k boji však nedošlo. Némethová také popírá, že by se mezi nimi kdy vůbec nějaký zápas konal.

"Vím, že ze mě v novinách udělala zabijáka. Není ale pravda, že jsem ji zbila. Jenom jsem ji chytla a řekla, ať nemluví o mé rodině. Mého syna totiž krátce předtím nazvala parchantem. A to si líbit nenechám," popisuje incident. "Ani o Jarkovi to není pravda. Je to perfektní kluk a žádný perverzák, který dělá holkám návrhy," uvádí na pravou míru.



Po vyřazení Némethové už v "akváriu" zůstala pouze jedna zástupkyně jemného pohlaví. Třiadvacetiletá Radka Slováčková má za společnost sedm mladých mužů. Že by si chtěli chlapi užít pánské jízdy? "Spíš si myslím, že je to tím, že oni na rozdíl od ženských drží vždycky víc spolu. Těžko říct, jestli půjde dneska Radka," dodává Zlatka Némethová, která si po šesti dnech bez cigarety mohla konečně s chutí zapálit. A rovnou hned dvě po sobě. Deficit je deficit.









Před pátou hodinou vždy mizí úsměvy a atmosféra houstne





Jen těžko lze vzdorovat ponorkové nemoci, když jsou lidé po dobu několika dní pohromadě v jedné místnosti. Navíc když nemohou komunikovat s okolím, číst si, dívat se na televizi nebo se třeba jen opít.



Proto se zřejmě nelze divit tomu, že když "akvárium" opustí každodenně v pět hodin odpoledne jeden soutěžící, stane se tato událost jediným středem zájmu. "Už od rána se tvořily skupiny, které se bavily o tom, kdo by měl vypadnout," popisovala Věra Flašarová, která byla vyřazena jako třetí.



"Někteří se mezi sebou tajně domlouvali hned, když si šli po probuzení umýt do koupelny zuby," vypovídala Leona Lukačovičová, jež se se soutěží rozloučila hned po Flašarové. V neklidné atmosféře, kdy si jeden nebyl jistý druhým, se čas pomalu posunoval až k rozhodující páté hodině. S přibývajícími hodinami se napětí zvyšovalo.



"Kolem páté to už bylo opravdu husté," říkal Václav Kubeša, krátce poté, co prosklené kolbiště opustil hned jako druhý. Podle jeho názoru však nebylo všeobecné napětí nic proti tomu, když člověk v rádiu uslyšel svoje jméno v souvislosti s tím, že dostal nejvíce záporných hlasů od spolusoutěžících. Ti teď sedí klidně na židlích a dělají jakoby nic.



"Byl to opravdu škaredý pocit. Jako by vám přes hlavu přejel vlak. Už bych jej nechtěl zažít znova," popisoval Kubeša pocity ve chvíli vyřazení. Po páté hodině se vzduch pročistí. Ale každý už stejně podvědomě myslí na to, že se zítra kolotoč nervů rozjede opět nanovo. Takový denní režim vládl v místnosti za sklem většinu týdne. Změnil se nějak? "Dnes jsme téměř celý den blbli a smáli se. Kolem páté jsme však byli zase hodně nervózní," popisuje včerejší vyřazená Zlatka Némethová.