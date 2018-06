O vítězi rozhodnou hlasy na internetu

Jen pokud byly jejich hlasy nerozhodné, rozhodovalo o všem hlasování na internetu, kde se sčítaly záporné body.



"Teď budou moci lidé hlasovat dva dny, protože zůstali už jenom dva a soutěž končí až v pátek odpoledne," řekl ředitel pořádajícího Radia Kiss Publikum Zdeněk Jurásek. "Zítra tedy nikdo nevypadne."



Hlasování na internetových stránkách radia je od neděle skryté. Už nikdo, kromě pořadatelů, tedy neví o průběžném stavu. Hlasování se už nedá tak jednoduše ovlivnit ve prospěch některého ze soutěžících. Nyní jsou i výsledky daleko vyrovnanější.



Dvanáctý den byl nejnervóznější



Ranní pohoda, povídání s prodlužujícím se nicneříkáním, postupná nervozita až úplné ticho. A najednou neuvěřitelné uvolnění. Tak vypadal včerejší dvanáctý den v prosklené místnosti. Den byl podle soutěžících, organizátorů i psychologa určitě nejnervóznější. Byl to den, kdy se rozhodlo o finalistech. Den, kdy výsledek mohli naposled ovlinit sami soutěžící.

"Je samozřejmě možné zvolit kompromis, domluvit se na vítězi a pak si to rozdělit. Člověk se v takové situaci snaží komunikovat a zjistit, co si myslí ostatní, snaží se nabízet něco za něco. Odhaduje, kdo je na čí straně. V té souvislosti může každý z nich zvolit jinou strategii, vyvolat konflikt nebo utvořit koalici," míní psycholog rodinné poradny Karel Holešovský. "Co budou lidé v takové uměle vyvolané situaci dělat se ale velmi těžko odhaduje," dodal.

Soutěžící byli nervózní. "Dneska to bylo určitě nejnáročnější. Docházejí totiž psychické síly," popsal pocity Libor Vítek, který vypadl ze soutěže ve středu jako dvanáctý a obsadil pomyslné třetí místo.

"Ráno jsme vstali, posnídali a pak jsme měli dlouhou kávu. Povídali jsme si, ale stále častěji byly hluché mezery, kdy jsme na sebe jen koukali. Bylo to hodně náročné," řekl Vítek. Rozptýlením pro něj bylo dopisování si s okukujícím publikem přes sklo. "To bylo nejlepší. Osobně jsem se u toho vždycky nesmírně bavil," směje se.

Podle psychologa se dá situace uvnitř místnosti přirovnat k šachové partii. "Zvenku se může zdát, že ti tři se tam prostě musí pobít. Uvnitř se jistě svádí velký boj, ten ovšem není zvenku vidět. Je to pro něj samozřejmě velmi zátěžová situace pro všechny," podotýká psycholog Karel Holešovský.

Podle ředitele Radia Kiss Publikum Zdeňka Juráska už nebyla možná žádná dohoda mezi soutěžícími. "Musejí do toho jít na tvrdo a určitě to neměli dneska lehké," mínil Jurásek těsně před vyhlášením výsledků.

"Dneska opravdu méně povídali než v jiných dnech. Od dvou hodin už spolu nemluvili skoro vůbec. Hlavně seděli na židli každý sám a asi přemýšleli. Byli určitě nervóznější, než kdy jindy," popsal situaci jeden z organizátorů, který strávil celý včerejší den sledováním soutěžících.

Největší tíseň padla na poslední tři těsně před pátou hodinou. "Nejhorší část za celých dvanáct dní bylo teď půl hodiny před vyhlášením," prozradil Libor Vítek. "Hrozně jsem se bála," napsala přes sklo Radka Slováčková, která se dostala do finále. Robert Medek po vyhlášení prudce odhodil propisku a se zasmušilou tváří se šel rozloučit s Liborem. "Jsem v pohodě," odpověl třičtvrtě hodiny po oznámení, že zůstal. "Já jsem ještě roztřepaná," dodala Radka Slováčková.