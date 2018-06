O vánocích za dveřmi

V obchodních domech to vypadá, jako by snad vánoce měly být už za týden. Už na ně také myslíte a začínáte vybírat dárky? Nebo vás předvánoční mumraj ještě dlouho nechá v klidu?Ne, já nemám ty předvánoční spěchy a blázince, to, že bych někam běhal, v oblibě. Svátky samotné mám rád. Ale dnes se staly příliš komerční.Na vánoce myslím už dávno. Ale obchodní domy a obchody vůbec pro mě představují zdrcující zkušenost a nikdo mě do nich nedostane. Proto budu na poslední chvíli shánět dárky u svých dcer, které je nakoupí předem. A samozřejmě je budu přeplácet.To mě ještě dlouho nechá v klidu. Já mám úplně jiné starosti. Navíc obchodní domy nejsou, jak říkají Angličané, můj šálek čaje.Mě to nechá v klidu ještě tak asi tři týdny. A pak nastane těžká euforie, kdy vezmu úklid a obchody do svých rukou. Pro moji vdanou dceru, která si koupila letos chalupu v Jizerských horách, pro tu je nádherné kupovat dárky, protože se vždy trefíte. Pro jedenáctiletého syna musím chodit vybírat od pastelek, barev až po náročnější Lego a pro mého muže zatím ještě nevím, co koupit.U nás v Ostravě to ještě tak moc vánočně nevypadá. Ale každopádně jsem se rozhodl, že letos už nebudu zůstávat co nejdéle před svátky v klidu. Proto nakupuji už teď, abych se potom nemusel brouzdat těmi japonskými koupališti, nebo co to obchoďáky připomínají před vánocemi.