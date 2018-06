O vánocích se mohou děti podívat do muzea voskových figurín zdarma

"V pražském paláci Rapid si mohou děti s rodiči prohlédnout například věrné podoby prezidenta Masaryka, Karla Čapka, Václava Havla, Václava Klause, Franze Kafky, ale i Dominika Haška a Karla Gotta. V blízkosti vchodu na Karlštejn na ně ve středověkém městečku

čekají Karel IV., Rudolf II., císař František Josef I. a Marie Terezie," dodal.

V Praze je na Štědrý den a na Silvestra otevřeno od devíti do šestnácti, v ostatní volné dny si mohou lidé prohlédnout voskové figuríny od jedenácti do dvaceti hodin včetně Nového roku.

Karlštejnská expozice je ve dnech 24. a 31. prosince přístupna rovněž od devíti do šestnácti hodin, v dalších dnech pak od devíti do osmnácti hodin.

Karlštejnské muzeum voskových figurín bylo otevřeno v červnu. Na ploše sedmi set metrů čtverečních přibližuje rozvoj řemesel v době výstavby hradu. Malí i velcí v něm naleznou i sál s "otcem vlasti" a jeho čtyřmi manželkami, vězení a další prostředí typická pro dobu husitskou, rudolfinskou či 19. a 20. století. Prohlídku muzea zpestřují nahrané zvuky a imaginativní osvětlení.

Na obou muzeích je instalován jeden z vynálezů spolutvůrce kinoautomatu Radúze Činčery. Jím navržený sférický kaleidoskop rozkládá promítaný obraz pomocí zrcadel na iluzi rozměrného glóbu. Pražský program má název Praha magická, karlštejnskou expozici doplňují poklady české kultury.