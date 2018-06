O vajíčka modelek na internetu je nevídaný zájem

Ne každá modelka má šanci dostat se mezi těch několik top - modelek, a tak tyto krásné bytosti přijmou jakoukoliv možnost, jak si přivydělat.

"Na světě jsou milióny mužů, kteří by velmi rádi zkombinovali své geny s nejkrásnějšími ženami. Mnozí muži mají velké finanční zdroje, přesto však nejsou schopni nalézt genetické kombinace, které by propůjčily krásu jejich potomkům," vysvětluje fotograf. Aukci považuje za dokonalé uplatnění Darwinova přirozeného výběru.Dárkyně dávají k dispozici veškeré potřebné statistiky, mají však právo žadatele odmítnout. Jedna z modelek je například polsko-židovského původu a svá vajíčka prodává, aby mohla dokončit studia a nemusela být "závislá na muži". Většina z těchto krásných žen nejsou světově proslulé modleky. Těch několik top - modelek vydělává v řádech milionů dolarů, a nemají tak potřebu prodávat své vajíčka.Různé nátlakové skupiny zabývající se plodností vyjádřily znechucení nad aukcí ženských vajíček, jejímž cílem je získat "dokonalé krásné" děti. Mnozí z nich požadují, aby aukce byla ve Spojených státech, podobně jako by tomu bylo například v Británii, ilegální.V Británii může dárkyně pouze získat 15 liber za vajíčko a její totožnost musí být utajena. Úřad pro lidské oplodnění a embryologii varoval, že vajíčka nabízená na aukci možná nejsou podrobena testu na zjištění viru HIV nebo jiných nemocí.Tim Hedgley, ředitel britské organizace Issue, která se zabývá neplodností manželských párů, upozornil rovněž na nebezpečí vytvoření trhu s "krásnými" vajíčky."Představte si, že někdo unese Naomi Campbellovou a vyjme ji několik vajíček. Ta by pak mohla být v aukci vydražena zájemci s nejvyšší nabídkou," líčí Hedgley v rozhovoru pro list The Observer možný scénář dalšího vývoje.Ron Harris v rozhovoru s britským listem Daily Mail připustil, že ho šíře protestů zaskočila a že se nad svým plánem prodávat vajíčka ještě zamyslí.Americká aukční internetová firma eBay na svých stránkách dražbu vajíček, spermatu a lidských orgánů zakázala.