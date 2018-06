O titul Miss Anglie se poprvé uchází transsexuál

Osmnáctiletá Jackie Greenová prý věděla, že je ženou v mužském těle už od svých čtyř let. Ještě před započetím puberty proto začala užívat ženské hormony, aby se u ní příliš nevyvinuly druhotné mužské pohlavní rysy.

Změna pohlaví stála její matku v přepočtu 900 tisíc korun. Musela si na to vzít hypotéku, ale věří, že udělala dobře. Její syn se totiž pětkrát pokusil o sebevraždu. "Nikdy nebudu moct mámě dost poděkovat, zachránila mi život," tvrdí dnes Jackie.

Jackie Greenová s matkou

Změna pohlaví z ní udělala hezkou vysokou dívku a přihlásila se do soutěže "Příští britská topmodelka". Aniž by modelingoví agenti věděli, že bývala chlapcem, doporučili jí přihlásit se do Miss Anglie.

"Byla jsem opravdu překvapená, když za mnou agenti přišli. Miss Anglie je prestižní soutěž. Ráda bych vyhrála. Mám stejné šance jako kdokoli jiný," řekla Greenová deníku The Sun.