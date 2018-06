O své věci mohu zase kdykoli přijít

Na americkou půdu vstoupila Helena Epsteinová na jaře roku 1948, a to krokem poněkud vrávoravým. Když se s rodiči vystěhovala z Prahy do New Yorku, byl jí totiž sotva rok. Své rodné město si přijela poprvé prohlédnout v srpnu 1968. Reportáž o sovětské invazi, kterou tehdy otiskl izraelský Jerusalem Post, odstartovala její novinářskou kariéru, o níž jako studentka hudební vědy předtím vůbec neuvažovala. New York Times, Washington Post, International Herald Tribune... Dost na to, aby mohla začít přednášet žurnalistiku na Newyorské univerzitě. Svou první knihou, Děti holocaustu, rozčeřila zdánlivě poklidnou hladinu poválečného života tisíců židovských rodin, a nejen ve Spojených státech. Na příběhu svém i svých vrstevníků totiž doložila, že utrpení rodičů, kteří přežili koncentrační tábory, nesmazatelně poznamenává i život jejich dětí. "Žijeme ve vleku historie,kterou jsme nikdy neprožili," napsala tehdy. A vzápětí se do ní ponořila ještě hlouběji. Rozhodla se dobrat životních příběhů své prababičky Theresy, babičky Pepi a maminky Franzi, odehrávajících se stejně spletitě jako dění na území vymezeném moravskou Brtnicí, Vídní, Prahou a Berlínem v posledních sto padesáti letech.* Člověk by se rád o svých předcích dozvěděl, že byli chytří, krásní, úspěšní. A najednou zjistí, třeba jako vy, že prababička vyskočila z okna a svou depresi vyslala svým potomkům jako štafetový kolík nebo že dědeček byl rabiát a děvkař. Nebyla jste přece jen trochu zklamaná?Vůbec ne. Já nepsala rodinné memoáry proto, abych tím jako kdysi francouzští aristokrati oslavila existenci své rodiny, ale abych odhalila aspoň něco z toho, co se stalo. Chtěla jsem jen odpovědět na ono známé novinářské patero kdo, kdy, kde, jak a proč. Na zklamání jsem příliš pragmatická, navíc mě vychovali rodiče, kterým poté, co prošli koncentrákem, už žádné peníze ani postavení nijak neimponovaly. Ostatně, i oni byli nejdříve bohatí, pak přes noc chudí, pak zase bohatí, jako na houpačce. Když přišli do Ameriky, byla zrovna recese. Zatímco tátové mých spolužaček odcházeli každé ráno ve svých šedých flanelových oblecích do práce a maminky jim chystaly doma oběd, moje máma pracovala a táta, nejmíň deset let nezaměstnaný, se snažil smířit s tím, že ho ani jako někdejšího českého reprezentanta ve vodním pólu nepřijali v židovském New Y orku do sportovního klubu, protože Židy tam tenkrát prostě nebrali.* Proč jste se rozhodla věnovat tolik času i energie cestování po zapomenutých vesnicích a městečkách, hledání v archivech, pátrání po pamětnících, korespondenci s úřady v půlce Evropy? Vedla vás k tomu novinářská touha po odhalení, nebo spíš velmi osobní přání vyplnit mezeru v rodinném curriculu?Přijdete-li v Americe k jakémukoli lékaři, ze všeho nejdříve se zajímají o vaši rodinnou anamnézu. Vyskytovala se u vás v rodině rakovina? Infarkt? Astma? A já pokaždé musela odpovědět: Nevím. Všichni moji prarodiče totiž zemřeli nepřirozenou smrtí a o těch před nimi jsem neměla tušení. Strašně mi to vadilo. Teď konečně mohu normálně odpovědět i já. Mezera zmizela. Byl tu ovšem i další důvod. Válka byla tak nenormální a nelidská, že smazala všechno to, co bylo předtím. Tady po ní navíc následovalo padesát let totality. První republika se pro mou generaci stala mlžným snem. Leccos jsme o ní sice slyšeli od babiček a maminek, ale jak tenkrát vypadal úplně normální život, moc nevíme. Stejné to je i v Německu, ve Francii... A mně se zdá, že všude jako by teď lidi začali hledat to normální, co bylo.* Myslíte, že vás poznání, k němuž jste došla, nějak změnilo?Jistě. Každá informace o minulosti, která se nás týká, nás nějak poznamená. Jako teenager jsem přečetla snad všechno od černošského autora Jamese Baldwina. Byl pro mě prvním spisovatelem, který dokázal zachytit potíže, s nimiž se potýká člověk se smazanou minulostí. Psal o osobních osudech spojených s osudem celé skupiny lidí, a to mě zaujalo. Vůbec celé hnutí černochů mě vzalo. Když mi bylo sedm osm, viděla jsem v televizi, jak holčičky jako já, s culíky a v nažehlených šatech, šly někde na americkém jihu do školy pro bílé a policie na ně pustila psy. Jenom proto, že měly tmavou pleť. Byl to pro mě strašný zážitek být svědkem něčeho takového, protože v New Yorku jsem ve třídě seděla se stejnými děvčaty. Proto se mě to dotýkalo, ačkoli sama jsem k té pronásledované skupině nepatřila. Ve stejné situaci, kdy pronásledování násilně přerve minulost celé skupiny lidí, se však neocitají jen černoši, vyvezení kdysi z Afriky, nebo Židi. Naprosto stejné problémy pozoruji třeba u uprchlíků z Arménie, z Vietnamu.* Mužů i žen, kteří od poloviny minulého století tvořili vaši rodinu, byla dlouhá řada. Muži ovšem ve svých rolích až překvapivě často selhávali, zatímco ženy zachraňovaly všechny maléry, a že jich v židovských rodinách v tomto regionu bylo.I mě to zarazilo. Mám pro to jediné vysvětlení: byly to zkrátka typické české ženy, kterým se obdivuji nejen já, ale i celá Amerika. Jsou totiž nejen krásné, nepochopitelně štíhlé a vzdělané, ale ještě všechno umějí, neuvěřitelně moc toho stihnou, a s mužem přesto všechno zacházejí jako s králem. O českých ženách se u nás dodnes mluví jako o "superwomen" a považují se za dobrou partii. Zaujalo mě i to, nakolik mají shodnou historii s těmi britskými a americkými. Své zřejmě vykonala protestantská tradice, která byla pro ženy mnohem příznivější než katolická nebo židovská, a také osobnosti jako třeba Náprstek nebo Masaryk, kteří věděli, že pro každý národ je velmi prospěšné, mají-li v něm ženy důstojné postavení. Mimochodem moje matka vždycky tvrdila, že se jako žena cítila mnohem volněji za první republiky v Československu než v Americe padesátých let. Podle ní tu byla demokracie silnější a opravdovější - a říkat něco takového ve Státech bylo hodně nepopulární.* Co jste po hrdinkách své knihy Nalezená minulost vlastně zdědila?Nejspíš strach z toho být na komkoli závislá. Určitě proto jsem se vdávala až v šestatřiceti. Do té doby jsem totiž na jedné straně měla strach, že manžela, práci, domácnost a děti, všechno dohromady, nezvládnu, na druhé jsem nechtěla opakovat chyby žen přede mnou, které své muže víceméně živily. Navíc jsem trpěla iracionálním pocitem, že pokud bych rodinu nezvládla, spáchala bych sebevraždu. Prababička to tak totiž opravdu udělala, babička chtěla, ale nepovedlo se jí to, a moje matka tím mnohokrát vyhrožovala. Sama se sebou jsem se vyrovnala až díky dvouleté psychoanalýze.* Pomyslela jste si někdy, že něco naopak děláte na rozdíl od nich dobře?Ověřila jsem si, jak je dobře, že vůbec nelpím na věcech. Byt máme zařízený jen tím nejnutnějším, po světě cestuji vždycky s malým zavazadlem, ty náušnice za třicet dolarů, co mám na sobě, jsou mou největší životní investicí do šperků... Nechci se zamilovávat do věcí, protože vím, že o ně zase kdykoli mohu přijít.* Mají podle vás Američané a Češi stejný vztah k minulosti?Připadá mi, že tady lidi na minulost myslet vůbec nechtějí, že pro ně má negativní smysl. Ve Státech ale zásadně představuje romantiku, nostalgii, tradici, zkrátka pozitivum. Když třeba na večírku potkáte někoho neznámého a nebudete se zajímat o jeho minulost, pomyslí si o vás, že jste nespolečenský člověk, necita, možná autista. Tady však mám dojem, že vyptávat se na ni je něco neslušného, výslech, invaze do soukromí. Řeknu vám příklad: náhodou jsem se dozvěděla, že můj pražský nakladatel, kterému je sotva třicet, vlastní kromě nakladatelství i kavárnu a jazz-klub. Tak jsem se ho zeptala, co předtím dělal, že na to ve svém věku má. A on byl v šoku stejně jako novinář, který u toho zrovna seděl.* Ano, dáváme přednost méně čerstvé minulosti. Do módy přišly teď rodokmeny. Ve většině rodin má minulost podobu krabic s vybledlými fotografiemi zpola neznámých tváří a pár veselých historek, které se do omrzení dávají k dobru. Co a jak bychom vlastně měli svým potomkům předat?Myslím, že nejlepší je onen prastarý model, kdy příběhům nejstarší generace naslouchají vnoučata. V židovských rodinách je to zároveň ta nejméně bolestná cesta, jelikož i horor lze dětem převyprávět jako povídku. Mělo by z ní podle mě pro každé dítě vyplynout, že včerejšek byl docela jiný než dnešek a ani zítra nebude všechno takové, jaké je to právě teď.