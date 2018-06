O suvenýr z olympiády

pozor,soutěž!Jak si přestavujete olympiádu? Co si o ní myslíte? Chtěli byste se jí zúčastnit? Nebo ji zrušit? Máte nějaký zlepšovací návrh, který byste chtěli vzkázat pořadatelům? Pošlete nám svůj příspěvek na téma OLYMPIÁDA.Můžete kreslit, psát, vystřihovat zajímavosti, vym ýšlet si Dvacet nejzajímavějších příspěvků odmění MF DNES reportérskými dárky. V ítězný autor získá navíc suvenýr, který internetový automobil přiveze z olympijské A ustrálie. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky (na formátu A4) posílejte do 31. července 2000 na níže uvedenou adresu. Výsledky soutěže spolu s výběrem z vašich textů a obrázků budou uveřejněny v září v MF DNES a v internetovém časopise Lifebook. Tím, že se soutěže zúčastníte, pomůžete navíc k uskutečnění programu Interaktivní prázdniny, který je určen vážně nemocným dětem.Dárky a poděkování dále posíláme na adresy: Tomáš Řehák, Liberec; Hana Haschkeová, Jana Cholinská, Teplice; Sadiki Sadik, Teplice; Jan Svašek, Zborovice; Irena Keberlová, Znojmo; Běta Krajčovičová, Ivan Matys, Hranice; V eronika Bialoňová, Rokycany; Markéta Škutová, Šenov; Luboš Hudec, David Bilík, Zborovice; Ondřejka Výhonská, Teplice; Radana Vinklarová, Hranice; M. Brunerová, Miroslav Jílek, Blovice; Jiří Sýkora, Kateřina Kolbová, Rokycany; Martin Šťastný, K osmonosy. Kategorie dětí, které při návštěvě zeměkoule onemocněly: Daniela Šilhanová z Příbrami.