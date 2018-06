O suvenýr z cesty kolem světa

pozor, soutěž!Na závěr svého putování podnikne Internetové auto Výpravu za klokany. Jeho posádka spolu s dětmi z motolské nemocnice navštíví AUSTRÁLII. Jak si tuhle oblast představujete vy? Napište nám nebo nakreslete svou představu! Můžete připojit i tip na místo, které by Internetové auto mělo navštívit. Dvacet nejzajímavějších příspěvků odmění MF DNES reportérskými dárky. Vítězný autor získá navíc suvenýr, který Internetový automobil přiveze z cesty kolem světa. A také možnost setkat se osobně s jeho posádkou. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky (na formátu A4) posílejte do 3. června 2000 na níže uvedenou adresu. Výsledky soutěže spolu s výběrem z vašich textů a obrázků budou uveřejněny v červnu v MF DNES a v internetovém časopise Lifebook. Tím, že se soutěže zúčastníte, pomůžete navíc k uskutečnění programu Interaktivní prázdniny, který je určen vážně nemocným dětem.Suvenýr z cesty Internetového auta kolem světa tentokrát získává Monika Gajdová z Hlučína. Dárky a poděkování dále posíláme na adresy: Lukáš Knybel, Šenov; Veronika Horáčková a Marie Rászová, Kladno; Anna Ulahelová, Úvalno; Michael Machalla a Lucie Kučerová, Hlučín; Markéta Valentová, Louny; Barbora Jarošová, Příbor;Hana Řezáčová, Strakonice; Kristýna Šotková, Nymburk; Christian Proios, Liberec; Josef Hadrava, Kolín; Tomáš Liška, Liberec; Zuzana Wasserbauerová, Sloupnice; Iveta Vlasáková a Lucie Třísková, Louny; Vojtěch Zikmunda, Nymburk; Petra Bublíková, Volenice; Luboš Zelenka, Strakonice.Kategorie dětí, které při návštěvě zeměkoule onemocněly: Hana Zeenová, Turnov.Projekt Cesta kolem světa - Interaktivní prázdniny je právě tak jako internetový časopis Lifebook (www.lifebook.cz) věnován nemocným dětem, především pacientům Kliniky dětské onkologie FN v Praze-Motole. Program připravuje a časopis vydává AIK PRESS ve spolupráci s KID, o.p.s, Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav,e-mail: lifebook@lifebook.cz.